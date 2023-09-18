Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Muqui

O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta de 10h para remover o corpo de Hugo e encaminhar ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.