Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Muqui

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e um carro na BR 393, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), no km 24 da rodovia. Não há informações sobre como a colisão aconteceu. Hugo Brum do Nascimento, que não teve a idade informada, estava sozinho na moto e faleceu no local.
A rodovia onde ocorreu o acidente liga Muqui a Cachoeiro de Itapemirim. Uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local controlar o trânsito até a chegada da PRF. As causas da batida não foram divulgadas.
O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta de 10h para remover o corpo de Hugo e encaminhar ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.