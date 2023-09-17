Mulher passa mal ao subir o Pico da Bandeira e é resgatada de helicóptero

Uma mulher de 45 anos precisou ser resgatada de helicóptero após passar mal na subida para o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, na manhã deste domingo (17). De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) do Espírito Santo, que fez o resgate, a vítima estava desidratada e com quadro de hipotermia, por isso foi encaminhada para um hospital em Guaçuí.

Segundo o Notaer, a mulher, que é de Cariacica, fazia parte de um grupo de praticantes de rapel que decidiu ir ao Pico da Bandeira neste final de semana. Ela relatou à equipe do núcleo que, durante a atividade, já no fim da subida, se sentiu mal, chegando ao quadro hipotermia e de desidratação.

Populares então entraram em contato com o Corpo de Bombeiros informando que a mulher estava em condições críticas. Em razão do tempo de subida da Serra do Caparaó e da impossibilidade de os populares descerem com a vítima, a equipe do CBMES acionou o Notaer para o resgate aéreo. De acordo com o núcleo, a equipe decolou às 9h15 e às 10h50 a vítima estava sendo entregue aos cuidados de uma equipe do Samu/192 na cidade de Guaçuí, para o tratamento e encaminhamento médico.

Resgate foi feito de helicóptero, já próximo ao Pico da Bandeira. Crédito: Sairo Guedes

Durante a viagem até o hospital, a equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí informou ao Notaer que a mulher relatava dor em todo o corpo, principalmente na cabeça e no braço esquerdo. Informaram ainda que a paciente estava desidratada e com espasmos musculares por todo o corpo, alegando extremo cansaço.