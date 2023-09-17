Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hipotermia

Mulher passa mal ao subir o Pico da Bandeira e é resgatada de helicóptero

Resgate foi na manhã deste domingo (17); vítima estava desidratada e com quadro de hipotermia, segundo as autoridades
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 set 2023 às 14:47

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 14:47

Uma mulher de 45 anos precisou ser resgatada de helicóptero após passar mal na subida para o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, na manhã deste domingo (17). De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) do Espírito Santo, que fez o resgate, a vítima estava desidratada e com quadro de hipotermia, por isso foi encaminhada para um hospital em Guaçuí.
Segundo o Notaer, a mulher, que é de Cariacica, fazia parte de um grupo de praticantes de rapel que decidiu ir ao Pico da Bandeira neste final de semana. Ela relatou à equipe do núcleo que, durante a atividade, já no fim da subida, se sentiu mal, chegando ao quadro hipotermia e de desidratação.
Populares então entraram em contato com o Corpo de Bombeiros informando que a mulher estava em condições críticas. Em razão do tempo de subida da Serra do Caparaó e da impossibilidade de os populares descerem com a vítima, a equipe do CBMES acionou o Notaer para o resgate aéreo. De acordo com o núcleo, a equipe decolou às 9h15 e às 10h50 a vítima estava sendo entregue aos cuidados de uma equipe do Samu/192 na cidade de Guaçuí, para o tratamento e encaminhamento médico.
Resgate Caparó
Resgate foi feito de helicóptero, já próximo ao Pico da Bandeira. Crédito: Sairo Guedes
Durante a viagem até o hospital, a equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí informou ao Notaer que a mulher relatava dor em todo o corpo, principalmente na cabeça e no braço esquerdo. Informaram ainda que a paciente estava desidratada e com espasmos musculares por todo o corpo, alegando extremo cansaço.
Ainda segundo o Notaer, as condições meteorológicas estavam favoráveis, por isso conseguiram pousar no topo, próximo ao pico, para resgatar a vítima e levá-la para as equipes de saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Caparaó Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados