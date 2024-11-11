Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101 em Anchieta

As causas da batida ainda não informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 7h34 no km 370,8. Além da polícia, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), perícia da Polícia Científica foram acionados.

A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima fatal, um homem de 45 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.