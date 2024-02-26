Motociclista é morto a tiro na BR 101, na Serra

Imagem à distância mostra aglomeração de pessoas no local onde motociclista foi achado morto

De acordo com apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem foi baleado na altura do pescoço. A vítima foi identificada como Uaris Tavares Silva. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.