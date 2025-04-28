Motociclista de 19 anos morre em acidente envolvendo carro em Castelo

Jovem de moto morre após atingir carro em rodovia de Castelo Crédito: Redes sociais

Um motocilista de 19 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro, na noite de domingo (27), em Castelo, Sul do Espírito Santo. A colisão foi na Rodovia Fued Nemer, no bairro Esplanada. A vítima, que não teve o nome identificado pelas autoridades, faleceu ainda no local. Já o motorista do automóvel não se feriu e permaneceu para prestar socorro e esclarecimentos.

Para a Polícia Militar, o condutor do carro disse que fez uma conversão quando sentiu um impacto do lado esquerdo. Ele estava acompanhado da esposa, proprietária do automóvel, que também não se feriu.