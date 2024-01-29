Motociclista bate, voa e cai de pé após acidente em Marataízes

As imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento da batida. O motociclista, que seguia pela Avenida Rubens Rangel, na altura do bairro Cidade Nova, acabou batendo no carro, que saía de uma rua lateral e entrou a via.

Em imagem feita por um morador logo após a batida mostra uma ambulância socorrendo o motociclista ferido. Procurada, a Polícia Militar disse que recebeu a informação de que um carro e uma moto haviam colidido, porém, os envolvidos não estavam mais no local. Militares foram ao endereço do fato e não localizaram os condutores.