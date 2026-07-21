7 sinais de que você está perdendo a mobilidade

A perda de mobilidade costuma surgir de forma gradual e pode passar despercebida Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A perda de mobilidade pode atingir diferentes faixas etárias a partir da redução da capacidade de mover articulações ou membros. As causas podem ser distintas, desde o sedentarismo e o envelhecimento até doenças que comprometem os movimentos, como o Parkinson.

Na visão do ortopedista Dr. João Grangeiro, diretor médico da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), muitos ignoram alguns sinais precoces que surgem no cotidiano, o que permite a evolução do quadro. Segundo ele, a perda pode ser temporária ou permanente e merece atenção redobrada quanto antes.

“Os casos normalmente acontecem de forma lenta, e muitas pessoas acabam adaptando a rotina às limitações sem perceber que elas estão evoluindo. Quanto mais cedo esses sinais são identificados, maiores são as chances de preservar a autonomia e evitar complicações futuras”, explica.

Veja abaixo 7 sinais de que seu corpo pode estar perdendo a mobilidade sem que você perceba!

1. Evita escadas sempre que pode

Não é apenas uma questão de preferência. Dificuldade ou insegurança para subir e descer escadas pode indicar perda de força muscular, equilíbrio e flexibilidade.

2. Mais esforço ao levantar da cadeira

Se é preciso apoiar as mãos nos braços da cadeira ou fazer impulso com o corpo para levantar, pode haver redução da força dos membros inferiores.

Instabilidade ao caminhar merece atenção, especialmente após os 60 anos Crédito: Imagem: stockpexel | Shutterstock

3. Desequilíbrio ao caminhar

Tropeços frequentes, sensação de instabilidade ou medo de cair merecem atenção, especialmente em pessoas acima dos 60 anos.

4. Atividades simples cansam mais

Caminhar pequenas distâncias, carregar compras ou permanecer muito tempo em pé passou a exigir mais esforço do que antes.

5. Dificuldade para se abaixar

Amarrar o tênis, pegar um objeto no chão ou cuidar do jardim já não é tão simples e precisa de uma atenção redobrada.

6. Dores com mais frequência

Quadris, joelhos, tornozelos ou coluna começam a doer após tarefas rotineiras.

7. Você deixou de fazer atividades por medo ou dificuldade

Parou de caminhar, praticar esportes, viajar ou brincar com filhos e netos porque sente insegurança ou desconforto.

Quando procurar ajuda?

O Dr. João Grangeiro afirma que o momento de buscar auxílio especializado é quando a limitação começa a interferir na rotina. “Se tarefas simples , como caminhar, subir escadas ou levantar de uma cadeira, passaram a exigir mais esforço ou causar insegurança, é importante procurar uma avaliação para identificar a causa e iniciar o tratamento, se necessário”, conclui.