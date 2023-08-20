Morador de Cariacica comemora retomada do sistema

O servidor público federal Mario Nunes Balestrero acompanhou na manhã deste domingo (20) a solenidade de inauguração do Aquaviário em Porto de Santana, em Cariacica. Morador de Porto Novo, ele comemorou a volta do modal do qual era usuário no passado para sair de Cariacica e ir até o Centro de Vitória.
“Era um serviço de extrema valia para a população e foi desativado. Os moradores saíam de Porto de Santana e chegavam na cidade em 10 minutos enquanto os ônibus levavam quase duas horas. Acredito que com a retomada será bem aproveitado”, destacou.