Micro-ônibus bate em árvore e quase cai em represa em rodovia de Pancas

Um micro-ônibus com cerca de 15 passageiros se envolveu em um acidente na ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 5h desta segunda-feira (13). O veículo estava a serviço da prefeitura do município e levava pacientes para consultas médicas em Baixo Guandu, cidade vizinha. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Em imagens, é possível ver que o veículo parou após bater em uma árvore, o que impediu que o micro-ônibus caísse em uma represa. Os passageiros precisaram sair por uma janela pelo lado esquerdo. Não foram divulgados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.
Conforme a empresa responsável pelo coletivo, ele foi retirado do local do acidente e levado para a garagem, onde será feita uma análise para identificar as causas, como um possível problema mecânico ou falha do motorista. A Prefeitura de Pancas informou que apura em conjunto os detalhes do ocorrido.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste