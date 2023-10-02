KVSH promete agitar a capital capixaba com suas músicas eletrizantes

Som nas alturas, alto astral e energia positiva! A Privilège Vitória vai ganhar uma atmosfera especial com o Dj KVSH. O mineiro chega à capital capixaba para uma grande festa eletrônica na sexta (6), às 23h. O artista é conhecido pelas suas misturas sonoras, que são uma fusão de ritmos e estilos envolventes.

KVSH vem para o evento acompanhado de outro mineiro, o Gabriel Ribeiro, também conhecido como WATZGOOD. Ele é um dos expoentes da música eletrônica e tem em seu repertório as tracks "Cigarettes on Patios" e o potente remix de "Mania de Você", de Rita Lee, ao lado de Dubdogz.