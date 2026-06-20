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Série D

Vitória vence o Betim na Série D e larga na frente no confronto da segunda fase

Alvianil marcou com Tony, no segundo tempo

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2026 às 17:36
Vitória-ES
Clara Fafá/ VFC

  • O Vitória-ES recebeu o Betim no Salvador Costa, em Vitória neste sábado, para partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. No embate que marca o jogo de ida do confronto o time capixaba levou a melhor por 1 a 0, com gol de Tony, de pênalti.


  • Com o resultado de 1 a 0 a favor do Vitória, a equipe capixaba precisa de um empate ou outra vitória, no jogo de volta, para se classificar. Para o Betim, resta vencer a segunda partida por mais de um gol de diferença para avançar, ou devolver o placar de 1 a 0 para resolver a classificação nos pênaltis.


  • O segundo e decisivo jogo, entre Vitória-ES e Betim, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, acontece no próximo sábado, dia 27 de junho, às 15h (de Brasília), no na Arena Gregorão, em Contagem.

    • O jogo


  • Em primeiro tempo de pouca produção dos dois lados, cada equipe teve uma boa chance nos pés de seus centroavantes, mas o placar não foi aberto. Do lado do Betim, Paulo Henrique finalizou bem, aos 17 minutos, mas parou em Lucão, enquanto aos 31, Carlos Vitor encontrou Tony que levou perigo ao time mineiro, mas não teve sucesso.

  • Após terminar melhor a primeira etapa, o Vitória voltou para o segundo tempo com mais ânimo e qualidade. Tomando as rédeas da partida, o Alvianil chegou com perigo mais de uma vez, mas pecou na finalização, conseguindo marcar apenas em uma oportunidade. O gol do Vitória veio aos 12 minutos, quando Tony sofreu pênalti e cobrou bem, marcando o único tento do jogo.

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