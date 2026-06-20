Vitória vence o Betim na Série D e larga na frente no confronto da segunda fase

O Vitória-ES recebeu o Betim no Salvador Costa, em Vitória neste sábado, para partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. No embate que marca o jogo de ida do confronto o time capixaba levou a melhor por 1 a 0, com gol de Tony, de pênalti.

Com o resultado de 1 a 0 a favor do Vitória, a equipe capixaba precisa de um empate ou outra vitória, no jogo de volta, para se classificar. Para o Betim, resta vencer a segunda partida por mais de um gol de diferença para avançar, ou devolver o placar de 1 a 0 para resolver a classificação nos pênaltis.