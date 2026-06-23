Jovem de 20 anos morre em acidente entre moto e carro em Itapemirim

Uma jovem de 20 anos morreu após um acidente entre a moto que ela pilotava e um carro no bairro Itaipava, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). A identidade dela não foi divulgada.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que seguia pela Avenida Itapemirim quando a motociclista, que estava no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a lateral direita do veículo.





A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Evangélico de Itapemirim. A morte dela foi confirmada nesta terça-feira (23). O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil.