Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).
De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.
O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e que aparelhos eletrônicos sejam evitados durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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