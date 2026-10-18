Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).





De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.





Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.