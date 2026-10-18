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Risco de faltar energia

Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

Publicado em

18 out 2026 às 10:29

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).


De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.


Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.


O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.

Orientações 

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e que aparelhos eletrônicos sejam evitados durante as tempestades.


Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades incluídas no alerta

  • Afonso Cláudio

  • Água Doce do Norte

  • Águia Branca

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Aracruz

  • Baixo Guandu

  • Barra de São Francisco

  • Boa Esperança

  • Brejetuba

  • Cariacica

  • Colatina

  • Conceição da Barra

  • Domingos Martins

  • Ecoporanga

  • Fundão

  • Governador Lindenberg

  • Guarapari

  • Ibiraçu

  • Itaguaçu

  • Itarana

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Mantenópolis

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Montanha

  • Mucurici

  • Nova Venécia

  • Pancas

  • Pedro Canário

  • Pinheiros

  • Ponto Belo

  • Rio Bananal

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São Domingos do Norte

  • São Gabriel da Palha

  • São Mateus

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Sooretama

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Pavão

  • Vila Valério

  • Vila Velha

  • Vitória

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    Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

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    Nicoly Reis

    Repórter / [email protected]
    Nicoly Reis
    Chuva no ES

    Temporal com granizo provoca alagamentos e derruba portal de praia em Linhares

    Publicado em 17/10/2026 às 17:17
    Chuva de granizo e ventania provocam alagamentos e queda de portal em Linhares
    Chuva de granizo e ventania provocam alagamentos e queda de portal em Linhares Montagem - A Gazeta

    Um temporal com granizo provocou alagamentos em ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e derrubou o portal de entrada do balneário de Pontal do Ipiranga na tarde deste sábado (17). Moradores do bairro Aviso registraram a queda de pedras de gelo durante a chuva.


    No Residencial Mata do Cacau, uma moradora contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, que ouviu um barulho diferente no telhado durante a precipitação. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou pedras de granizo, mas o gelo já estava derretendo quando pegou uma delas. Apesar do fenômeno, não houve registro de prejuízos aos moradores do residencial.


    Segundo boletim da Defesa Civil de Linhares, a ventania derrubou o portal localizado na entrada principal de Pontal do Ipiranga, na Primeira Avenida. Equipes da Secretaria Municipal de Obras removeram a estrutura. Durante o trabalho, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado poucos minutos depois.


    Também foram registrados pontos de alagamento em algumas localidades do município, sem maiores transtornos. Equipes municipais atuaram na limpeza de galerias pluviais. A Defesa Civil informou que emitiu dois alertas neste sábado para o risco de chuva intensa, raios e granizo e que continua monitorando as condições climáticas e possíveis ocorrências.

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    Geizy Gomes

    TV Gazeta Sul / [email protected]
    Geizy Gomes
    Trânsito

    Adolescente fica ferido após bater de moto em cavalo em Atílio Vivácqua

    Publicado em 17/10/2026 às 14:54

    Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a moto que pilotava em um cavalo solto na ES 289, nas proximidades da comunidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o animal também ficou ferido.


    De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento pela região quando encontraram o acidente. Conforme as informações apuradas no local, o adolescente seguia do bairro Baixa Bonita em direção à BR 101 quando se deparou com o cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão.


    O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico. Ele estava acompanhado do padrasto.


    O proprietário do cavalo não foi localizado. Como o animal permaneceu ferido na pista, a prefeitura foi acionada para fazer a remoção, e ele ficou sob os cuidados do município. Segundo a PM, as medidas administrativas de trânsito cabíveis foram adotadas.

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    Beatriz Caliman

    Repórter / [email protected]
    Beatriz Caliman
    Em Caratoíra

    Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

    Publicado em 17/10/2026 às 14:05

    Parágrafo.

    Apreensão de fuzil e pistola em Vitória
    Fuzil, pistola e carregadores foram apreendidos pela polícia na casa de suspeito, em Caratoíra
     Isabelle Oliveira

    Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.


    O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).


    A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  

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    Mikaella Mozer

    Repórter / [email protected]
    Mikaella Mozer
    Fuga

    Suspeito é morto após ameaçar policial com uma faca durante abordagem em Piúma

    Publicado em 17/10/2026 às 13:30

    Um homem, suspeito de furtar um estabelecimento em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (17) no bairro Itaputanga. O suspeito fugiu a pé pulando muros de imóveis e tentou esfaquear um policial, que atirou contra ele.


    De acordo com a polícia, durante patrulhamento, a equipe visualizou um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em crimes violentos em Minas Gerais e que teria fugido para Piúma. De acordo com os relatos, ele também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento no município.

    Na abordagem, segundo relato da PM, o homem fugiu a pé, pulando muros de imóveis. Depois, sacou uma faca e avançou na direção de um policial. O militar atirou, de acordo com a corporação, para conter a agressão. 


    Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de socorro e, depois, encaminhou o suspeito ao pronto-socorro do hospital, mas ele não resistiu. A faca foi apreendida e levada à delegacia.


    A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica. 

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    Beatriz Caliman

    Repórter / [email protected]
    Beatriz Caliman
    Aviso laranja

    ES recebe mais um alerta de tempestade para este sábado (17)

    Publicado em 17/10/2026 às 09:14
    Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17)
    Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17) Reprodução | Inmet

    O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu mais um alerta de tempestade para todo o Espírito Santo para este sábado (17). A empresa de meteorologia acrescentou o aviso de perigo – alerta laranja – de tempestade, um grau acima do alerta amarelo de temporal que já tinha sido anunciado na sexta-feira (16). 


    Conforme o Inmet, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h e ter queda de granizo. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Caso a população precise de ajuda, pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

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    Mikaella Mozer

    Repórter / [email protected]
    Mikaella Mozer
    Grande Vitória

    Parte de parede se desprende em escada de shopping no ES

    Publicado em 16/10/2026 às 22:12
    Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória
    Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória Leitor | A Gazeta

    Parte de uma parede na escada de acesso ao segundo piso do Shopping Vitória se desprendeu na noite desta sexta-feira (16). Pessoas que estavam na praça de alimentação relataram ter ouvido um barulho muito alto e se assustado no momento da queda. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido.


    A equipe de operações e manutenção isolou a área e avalia o local para definir as providências necessárias. Em nota, o Shopping Vitória informou que o acesso permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança.

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    Nayra Loureiro

    Repórter / [email protected]
    Nayra Loureiro
    Sabatina na Globo

    Panelaços são registrados em bairros da Grande Vitória durante sabatina de Flávio Bolsonaro

    Publicado em 16/10/2026 às 22:04

    Moradores de diferentes bairros da Grande Vitória registraram panelaços durante a sabatina da TV Globo ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta sexta-feira (16). Entre os locais com relatos da manifestação estão Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro de Vitória, além de Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, em Vila Velha.


    O movimento também foi observado em outras regiões do país, com relatos de manifestações durante a participação do candidato na sabatina. O panelaço é uma forma de manifestação popular frequentemente utilizada como protesto e pode ser realizado de janelas, varandas e dentro das residências.

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    Nicoly Reis

    Repórter / [email protected]
    Nicoly Reis
    Prisão

    Justiça mantém preso casal suspeito de matar grávida em Cachoeiro

    Publicado em 16/10/2026 às 17:34
    Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
    Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos Crédito: Redes sociais

    A Justiça decretou a prisão preventiva de Diego Marques Alves, de 31 anos, e Geovana Maria Vieira, de 24, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (16). Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo


    Juliana estava grávida de quatro meses e, segundo as investigações, teve o corpo esquartejado e queimado após o assassinato.


    Os dois estavam presos desde quarta-feira (14), quando foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver durante a investigação do assassinato. Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a prisão preventiva foi decretada a pedido do órgão, que acompanha o caso por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.


    O MPES e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e não divulgaram outros detalhes. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os dois suspeitos permanecem presos.

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    Pedro Nunes

    Repórter / [email protected]
    Pedro Nunes
    Impactos

    Carro em chamas na Terceira Ponte dá nó no trânsito de Vitória

    Publicado em 16/10/2026 às 17:17
    Carro em chamas na Terceira Ponte dá nó no trânsito de Vitória
    Waze

    O incêndio em um carro na Terceira Ponte travou completamente o trânsito em Vitória no final da tarde desta sexta-feira (16). 


    Aplicativos de mobilidade, como o Waze e o Google Maps, mostram uma mancha vermelha de congestionamento pelos principais acessos à ponte. Avenidas importantes como a Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e a Nossa Senhora da Penha registram tráfego praticamente parado.


    A interdição ocorreu das 16h15 às 17h10, próximo ao horário em que muitos motoristas iniciam o trajeto de volta para casa rumo a Vila Velha. Segundo a Ceturb-ES, a paralisação do tráfego foi necessária por medida de segurança durante o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

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    Redação de A Gazeta

    / [email protected]
    Redação de A Gazeta
    Trânsito

    Carro pega fogo e interdita a Terceira Ponte

    Publicado em 16/10/2026 às 16:30
    Um carro pegou fogo na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e provocou a interdição total da via nos dois sentidos na tarde desta sexta-feira (16). O incêndio começou por volta das 16h15 e causou grande retenção no trânsito. Às 17h10, as pistas já estavam liberadas. 

    Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), ninguém ficou ferido. O bloqueio foi realizado por segurança durante a atuação do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.

    O motorista relatou aos bombeiros que o automóvel apresentou uma falha durante o deslocamento, desligando inesperadamente. Em seguida, começou a sair fumaça da região do capô, na parte dianteira do veículo. Pouco depois, surgiram chamas, que se propagaram para o interior do automóvel.
    Carro pega fogo na Terceira Ponte, sentido Vila Velha
    Carro pega fogo na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Leitor | AG
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    Lucas Gaviorno

    Estagiário / [email protected]
    Lucas Gaviorno

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