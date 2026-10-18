6 orações para o Dia de São Lucas, padroeiro dos médicos

Ó, São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo Coração de Jesus; e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó, meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém!