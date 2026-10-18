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6 orações para o Dia de São Lucas, padroeiro dos médicos

Conhecido por sua contribuição à tradição cristã, o santo inspira preces por cura, misericórdia, proteção divina e fortalecimento da fé
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 10:55

São Lucas é lembrado por seu Evangelho, marcado pela misericórdia divina e pela atenção aos mais vulneráveis (Imagem: Adam Jan Figel | Shutterstock)
São Lucas é lembrado por seu Evangelho, marcado pela misericórdia divina e pela atenção aos mais vulneráveis Crédito: Imagem: Adam Jan Figel | Shutterstock

Celebrado em 18 de outubro, o Dia de São Lucas homenageia o autor de um dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Reconhecido como um homem culto, ele exercia a medicina e foi um importante colaborador de São Paulo, a quem acompanhou em diferentes viagens missionárias. Na tradição cristã, também é considerado padroeiro dos médicos e dos artistas, por sua associação com a pintura de ícones de Maria e Jesus.

Seu Evangelho é conhecido pela ênfase na misericórdia de Deus, no amor pelos pobres e marginalizados, e na atenção aos doentes e pecadores. Além disso, ele destaca o papel das mulheres na vida e no ministério de Jesus, tornando seu testemunho único e inclusivo.

Abaixo, confira 6 orações para o Dia de São Lucas!

1. Oração pela intercessão de São Lucas

São Lucas, médico e evangelista, intercede por nós diante de Deus. Ajuda-nos a servir aos necessitados com amor e a sermos instrumentos de cura e esperança. Que, assim como você, possamos espalhar o Evangelho com alegria e generosidade. Amém!

2. Oração dos profissionais de saúde

Ó, mestre, eu Te agradeço porque me entregaste a missão de exercer a medicina, restituir a alegria de viver às pessoas que me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar. Ofereço-Te a minha vocação de servir à sociedade como instrumento de Tua providência. Grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros os desafios à limitação humana que exigem de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz.

Ó, Deus da vida! Ilumina-me e faça de mim um mensageiro de misericórdia e esperança. Que, no final de cada jornada, eu possa celebrar o renascer da vida, fruto do trabalho, e entregar-Te às situações da minha limitação quando não tiver êxito. Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância, torna-me um instrumento de Tua misericórdia. Amém!

3. Oração pela evangelização

Ó, glorioso São Lucas, evangelista fiel e servidor dedicado da Palavra, inspira-nos a sermos verdadeiros mensageiros do Evangelho de Cristo. Assim como transmitiste, com amor e precisão, os ensinamentos do Senhor, ajuda-nos a levar a Boa Nova a todos os corações que ainda não O conhecem.

Dá-nos coragem para testemunhar a fé , discernimento para falar a verdade com sabedoria e humildade para acolher cada pessoa com respeito e compaixão. Que, por meio de nossas palavras e ações, possamos ser sinais vivos da misericórdia de Deus e instrumentos de paz no mundo.

Ó, São Lucas, intercede por todos os missionários e agentes de pastoral, para que sejam fortalecidos em sua missão e perseverem nas dificuldades. Que o Espírito Santo os ilumine e renove suas forças diariamente, para que o amor de Cristo alcance todos os cantos da Terra. Amém!

Orações a São Lucas inspiram a caridade, a compaixão e o cuidado com quem mais precisa de ajuda (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Orações a São Lucas inspiram a caridade, a compaixão e o cuidado com quem mais precisa de ajuda Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

4. Oração por caridade e misericórdia

Ó, São Lucas, que tão bem ensinastes a misericórdia de Jesus em seu Evangelho, dá-nos um coração aberto e compassivo. Que possamos enxergar Cristo em cada pessoa necessitada e agir com caridade, assim como o bom samaritano. Que nossas obras sejam reflexo do amor divino , irradiando luz e esperança por onde passarmos.

Ajuda-nos a ser instrumentos de paz e consolo, oferecendo nosso tempo e recursos sem esperar recompensa, apenas por amor a Deus e ao próximo. Ensina-nos a escutar com paciência e a servir com alegria, fortalecendo nossa fé nas pequenas atitudes cotidianas.

Ó, glorioso São Lucas, intercede para que, em meio aos desafios, nunca desanimemos em fazer o bem. Que sejamos sempre guiados pela justiça, humildade e compaixão, e, ao final de nossa jornada, possamos encontrar no Senhor o repouso eterno. Amém!

5. Oração para antes de uma cirurgia

São Lucas, padroeiro dos médicos, intercede por mim neste momento. Guia as mãos dos profissionais de saúde e concede-lhes sabedoria e precisão. Dá-me calma e confiança na misericórdia de Deus, para que eu enfrente essa cirurgia com serenidade e fé. Que este procedimento traga cura e paz ao meu corpo. Entrego tudo nas mãos do Senhor e confio na sua vontade. Amém!

6. Oração pela cura de doenças

Ó, São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo Coração de Jesus; e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó, meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém!

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