Princípio de incêndio em restaurante mobiliza os bombeiros no Centro de Vitória

Um princípio de incêndio na coifa de uma cozinha em um restaurante próximo ao Parque Moscoso chamou a atenção dos moradores do Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (26).





O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os próprios funcionários usaram extintores para controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.





Os bombeiros foram até o local e o fogo já havia sido administrado. Enquanto eles terminavam de conter qualquer foco de incêndio, o trânsito ficou interditado por cerca de 30 minutos. Ninguém se feriu e o restaurante volta a funcionar normalmente.