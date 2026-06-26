PF deflagra operação contra suspeitos de agredir seguranças de Lula no ES

Os suspeitos de participar da confusão entre indígenas e policiais federais que faziam a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Espírito Santo em maio deste ano, são alvos de busca e apreensão nesta sexta-feira (26).





A operação, apelidada de Vanguarda, ocorre em Aracruz, cidade do Norte capixaba onde aconteceu a 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura, evento que contou com a participação do petista e de vários membros do governo federal no dia 21 de maio.





A medida visa, segundo a Polícia Federal (PF), a aprofundar as investigações sobre os supostos crimes cometidos contra os agentes públicos durante o exercício de suas funções. Dão apoio à ação as Polícias Civil e Militar do Estado.





Segundo a PF, as investigações começaram após supostas agressões contra os policiais. Na ocasião, um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência foi atingido na cabeça e precisou levar pontos devido aos ferimentos.





O conflito começou quando indígenas do território Tupinikim tentaram se aproximar da área reservada às autoridades que compunham a mesa de honra da Teia Nacional. A intenção, segundo membros do grupo, era fazer uma apresentação cultural para saudar o presidente. A movimentação teria acionado o alerta da equipe de segurança presidencial, que bloqueou o avanço do grupo.





A sexta edição do maior encontro de pontos de cultura do Brasil foi realizada entre os dias 19 e 24 de maio em território indígena de Aracruz, no Sesc de Praia Formosa. Além de Lula e da primeira-dama, Janja, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi uma das autoridades presentes no evento.





A Justiça Federal expediu três mandados de busca e apreensão, enquanto a Vara da Infância e Juventude expediu um mandado, todos cumpridos na manhã desta sexta.





Mais de 70 policiais federais participam da operação, que levou, até o momento, à apreensão de celulares e outros objetos considerados relevantes para a investigação. Os materiais recolhidos serão encaminhados ao setor técnico-científico da Polícia Federal para exames periciais.