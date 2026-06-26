Censo Escolar 2025: ES tem aprovação de quase todos os alunos no ensino médio

Aprovações altas podem impactar nos resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que combina essas taxas com o resultado em provas de português e matemática.





Nesses quatro Estados, a taxa de aprovação registrada no ano passado é a maior desde 2015, quando o dado começou a ser divulgado. O Piauí, comandado pelo governador Rafael Fonteles (PT), registrou ter aprovado 99,5% dos cerca de 103,3 mil matriculados no ensino médio na rede estadual. O Estado registrou que apenas 103 estudantes foram reprovados e que 415 teriam abandonado os estudos no ano passado.





O Pará, sob a gestão de Helder Barbalho (MDB), registrou a segunda maior taxa do país, com 99,3% dos estudantes aprovados no ensino médio. Dos mais de 300 mil matriculados nessa etapa, apenas 600 foram reprovados. Os dados mostram ainda que não houve nenhuma reprovação no 1º e no 2º anos, apenas na última série da etapa. Outros cerca de 1.500 abandonaram os estudos.





Já em Mato Grosso, sob a gestão de Mauro Mendes (União Brasil), 99,2% dos estudantes do ensino médio foram aprovados. Dos mais de 117 mil matriculados, apenas 820 não passaram de ano. O estado registrou ainda que nenhum aluno abandonou os estudos no 1º e no 2º anos dessa etapa e que 117 pararam de frequentar a escola no 3º ano.





No Espírito Santo, na gestão Renato Casagrande (PSB), a taxa de aprovação foi de 98,8%. Dos 102 mil estudantes da rede estadual, apenas cerca de 700 alunos foram reprovados em alguma série do ensino médio e aproximadamente 500 abandonaram os estudos.