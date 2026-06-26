Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 
Pet

Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 

Além da beleza, muitos desses felinos também chamam a atenção pelo temperamento afetuoso, inteligência e forte ligação com os tutores
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 11:55

Os gatos asiáticos estão entre as mais conhecidos e admirados do mundo (Imagem: Earth Design | Shutterstock)
Os gatos asiáticos estão entre as mais conhecidos e admirados do mundo Crédito: Imagem: Earth Design | Shutterstock
As raças de gatos originárias da Ásia estão entre as mais conhecidas e admiradas do mundo. Ao longo dos séculos, países como Japão, China, Mianmar, Tailândia e Singapura deram origem a felinos com características bastante distintas, resultado de cruzamentos naturais, seleção genética e da convivência próxima com as pessoas.
Curiosamente, algumas dessas raças possuem histórias que atravessam centenas de anos. Em diferentes épocas, certos gatos foram considerados símbolos de boa sorte, prosperidade e até da realeza, vivendo em palácios, templos e residências nobres.
A seguir, conheça algumas raças de gatos asiáticos!

1. Siamês

Osiamês é extremamente inteligente, curioso e comunicativo (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)
Osiamês é extremamente inteligente, curioso e comunicativo Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock
Osiamês é uma das raças asiáticas mais famosas do planeta e teve origem no antigo Reino de Sião, atual Tailândia. Durante muitos séculos, esses gatos viveram em templos e palácios, sendo considerados animais de grande prestígio.Eles possuem porte médio, corpo longo e musculoso, cabeça triangular, olhos azuis intensos e pelagem curta com extremidades mais escuras. São extremamente inteligentes, curiosos, comunicativos e costumam “conversar” bastante com os tutorespor meiode miados.

2.Burmês

O burmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante (Imagem: biggunsband | Shutterstock)
O burmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante Crédito: Imagem: biggunsband | Shutterstock
Originário de Mianmar, oburmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante. É um gato de porte médio, corpopequenoe musculoso, olhos grandes em tons dourados e pelagem curta, fina e muito brilhante. Apesar do tamanho, costuma ser surpreendentemente pesado devido à musculatura bem desenvolvida. É brincalhão, ativo, curioso e gosta de participar da rotina da casa.

3.Birmanês

O birmanês tem comportamento calmo, gentil e equilibrado (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)
O birmanês tem comportamento calmo, gentil e equilibrado Crédito: Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock
Apesar do nome semelhante, obirmanêsé uma raça diferente doburmês. Sua origem está ligada a antigas lendas de templos localizados na região de Mianmar. É um gato de porte médio a grande, com corpo robusto, olhos azuis intensos, pelagemsemilongaextremamente macia e patas brancas que parecem usar “luvas”.Temcomportamento calmo, gentil e equilibrado, sendo bastante apegado aos tutores.

4.Bobtailjaponês

O bobtail japonês costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação (Imagem: Algorithm images | Shutterstock)
O bobtail japonês costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação Crédito: Imagem: Algorithm images | Shutterstock
Obobtailjaponêssurgiu no Japão há muitos séculos e é facilmente reconhecido pela cauda curta e enrolada, semelhante a um pequeno pompom. É um gato de porte médio, corpomagro, pernas longas e pelagem que pode ser curta ousemilonga. Na cultura japonesa, é considerado um símbolo de prosperidade e boa sorte, tendo inspirado o famosoManeki-neko, o gato da sorte. Muito inteligente, ativo e sociável, costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação com as pessoas.

5. Singapura

O singapura é bastante energético, curioso e explorador (Imagem: Jenni Ferreira | Shutterstock)
O singapura é bastante energético, curioso e explorador Crédito: Imagem: Jenni Ferreira | Shutterstock
Considerado uma das menores raças de gatos domésticos do mundo, osingapurateve origem nas ruas de Singapura antes de ser desenvolvido como raça. Seu corpo é pequeno, porém musculoso, com olhos grandes, orelhas largas e pelagem curta em tom sépia. Apesar do tamanho delicado, é bastante energético, curioso e explorador.

6. Khao manee 

O khao manee é muito inteligente, brincalhão e comunicativo (Imagem: bamgraphy | Shutterstock)
O khao manee é muito inteligente, brincalhão e comunicativo Crédito: Imagem: bamgraphy | Shutterstock
Okhaomaneeé uma raça rara originária da Tailândia e possui uma longa história ligada à antiga realeza do país. Esses gatos apresentam pelagem totalmente branca, curta e sedosa, além de olhos que podem ser azuis, dourados ou um de cada cor. São animais de porte médio, corpo elegante e musculoso. Muito inteligentes, brincalhões e comunicativos, apreciam a convivência familiar e costumam estabelecer fortes laços com os tutores.

7.Korat

O korat é bastante sensível, inteligente e observador (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock)
O korat é bastante sensível, inteligente e observador Crédito: Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock
Também originário da Tailândia, okoraté uma raça muito antiga que, tradicionalmente, era oferecida como presente para desejar prosperidade e felicidade. Possui porte médio, corpopequeno, olhos verdes intensos e pelagem curta na cor azul-prateada. É um gato bastante sensível, inteligente e observador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento Todas Elas - Elaine Silva, Maria da Penha, a jornalista Rita Batista, a juíza Thaita Trevisan (terno azul), e a secretaria Fabiana Malheiros (azul/óculos)
Em edição especial, Todas Elas traz debate sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha
A temporada de inverno já começou e a região das Montanhas Capixabas segue como um dos destinos mais procurados
Além das Montanhas: destinos para curtir o inverno em outras regiões do Espírito Santo
O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares
Homem morre após ser baleado em confronto com a PM em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados