Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 

As raças de gatos originárias da Ásia estão entre as mais conhecidas e admiradas do mundo. Ao longo dos séculos, países como Japão, China, Mianmar, Tailândia e Singapura deram origem a felinos com características bastante distintas, resultado de cruzamentos naturais, seleção genética e da convivência próxima com as pessoas.
Curiosamente, algumas dessas raças possuem histórias que atravessam centenas de anos. Em diferentes épocas, certos gatos foram considerados símbolos de boa sorte, prosperidade e até da realeza, vivendo em palácios, templos e residências nobres.
A seguir, conheça algumas raças de gatos asiáticos!
1. Siamês
Osiamês é uma das raças asiáticas mais famosas do planeta e teve origem no antigo Reino de Sião, atual Tailândia. Durante muitos séculos, esses gatos viveram em templos e palácios, sendo considerados animais de grande prestígio.Eles possuem porte médio, corpo longo e musculoso, cabeça triangular, olhos azuis intensos e pelagem curta com extremidades mais escuras. São extremamente inteligentes, curiosos, comunicativos e costumam “conversar” bastante com os tutorespor meiode miados.
2.Burmês
Originário de Mianmar, oburmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante. É um gato de porte médio, corpopequenoe musculoso, olhos grandes em tons dourados e pelagem curta, fina e muito brilhante. Apesar do tamanho, costuma ser surpreendentemente pesado devido à musculatura bem desenvolvida. É brincalhão, ativo, curioso e gosta de participar da rotina da casa.
3.Birmanês
Apesar do nome semelhante, obirmanêsé uma raça diferente doburmês. Sua origem está ligada a antigas lendas de templos localizados na região de Mianmar. É um gato de porte médio a grande, com corpo robusto, olhos azuis intensos, pelagemsemilongaextremamente macia e patas brancas que parecem usar “luvas”.Temcomportamento calmo, gentil e equilibrado, sendo bastante apegado aos tutores.
4.Bobtailjaponês
Obobtailjaponêssurgiu no Japão há muitos séculos e é facilmente reconhecido pela cauda curta e enrolada, semelhante a um pequeno pompom. É um gato de porte médio, corpomagro, pernas longas e pelagem que pode ser curta ousemilonga. Na cultura japonesa, é considerado um símbolo de prosperidade e boa sorte, tendo inspirado o famosoManeki-neko, o gato da sorte. Muito inteligente, ativo e sociável, costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação com as pessoas.
5. Singapura
Considerado uma das menores raças de gatos domésticos do mundo, osingapurateve origem nas ruas de Singapura antes de ser desenvolvido como raça. Seu corpo é pequeno, porém musculoso, com olhos grandes, orelhas largas e pelagem curta em tom sépia. Apesar do tamanho delicado, é bastante energético, curioso e explorador.
6. Khao manee
Okhaomaneeé uma raça rara originária da Tailândia e possui uma longa história ligada à antiga realeza do país. Esses gatos apresentam pelagem totalmente branca, curta e sedosa, além de olhos que podem ser azuis, dourados ou um de cada cor. São animais de porte médio, corpo elegante e musculoso. Muito inteligentes, brincalhões e comunicativos, apreciam a convivência familiar e costumam estabelecer fortes laços com os tutores.
7.Korat
Também originário da Tailândia, okoraté uma raça muito antiga que, tradicionalmente, era oferecida como presente para desejar prosperidade e felicidade. Possui porte médio, corpopequeno, olhos verdes intensos e pelagem curta na cor azul-prateada. É um gato bastante sensível, inteligente e observador.