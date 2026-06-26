Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 

Os gatos asiáticos estão entre as mais conhecidos e admirados do mundo Crédito: Imagem: Earth Design | Shutterstock

As raças de gatos originárias da Ásia estão entre as mais conhecidas e admiradas do mundo. Ao longo dos séculos, países como Japão, China, Mianmar, Tailândia e Singapura deram origem a felinos com características bastante distintas, resultado de cruzamentos naturais, seleção genética e da convivência próxima com as pessoas.

Curiosamente, algumas dessas raças possuem histórias que atravessam centenas de anos. Em diferentes épocas, certos gatos foram considerados símbolos de boa sorte, prosperidade e até da realeza, vivendo em palácios, templos e residências nobres.

A seguir, conheça algumas raças de gatos asiáticos!

1. Siamês

Osiamês é extremamente inteligente, curioso e comunicativo Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock

Osiamês é uma das raças asiáticas mais famosas do planeta e teve origem no antigo Reino de Sião, atual Tailândia. Durante muitos séculos, esses gatos viveram em templos e palácios, sendo considerados animais de grande prestígio.Eles possuem porte médio, corpo longo e musculoso, cabeça triangular, olhos azuis intensos e pelagem curta com extremidades mais escuras. São extremamente inteligentes, curiosos, comunicativos e costumam “conversar” bastante com os tutorespor meiode miados.

2.Burmês

O burmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante Crédito: Imagem: biggunsband | Shutterstock

Originário de Mianmar, oburmêsé conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante. É um gato de porte médio, corpopequenoe musculoso, olhos grandes em tons dourados e pelagem curta, fina e muito brilhante. Apesar do tamanho, costuma ser surpreendentemente pesado devido à musculatura bem desenvolvida. É brincalhão, ativo, curioso e gosta de participar da rotina da casa.

3.Birmanês

O birmanês tem comportamento calmo, gentil e equilibrado Crédito: Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock

Apesar do nome semelhante, obirmanêsé uma raça diferente doburmês. Sua origem está ligada a antigas lendas de templos localizados na região de Mianmar. É um gato de porte médio a grande, com corpo robusto, olhos azuis intensos, pelagemsemilongaextremamente macia e patas brancas que parecem usar “luvas”.Temcomportamento calmo, gentil e equilibrado, sendo bastante apegado aos tutores.

4.Bobtailjaponês

O bobtail japonês costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação Crédito: Imagem: Algorithm images | Shutterstock

Obobtailjaponêssurgiu no Japão há muitos séculos e é facilmente reconhecido pela cauda curta e enrolada, semelhante a um pequeno pompom. É um gato de porte médio, corpomagro, pernas longas e pelagem que pode ser curta ousemilonga. Na cultura japonesa, é considerado um símbolo de prosperidade e boa sorte, tendo inspirado o famosoManeki-neko, o gato da sorte. Muito inteligente, ativo e sociável, costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação com as pessoas.

5. Singapura

O singapura é bastante energético, curioso e explorador Crédito: Imagem: Jenni Ferreira | Shutterstock

Considerado uma das menores raças de gatos domésticos do mundo, osingapurateve origem nas ruas de Singapura antes de ser desenvolvido como raça. Seu corpo é pequeno, porém musculoso, com olhos grandes, orelhas largas e pelagem curta em tom sépia. Apesar do tamanho delicado, é bastante energético, curioso e explorador.

6. Khao manee

O khao manee é muito inteligente, brincalhão e comunicativo Crédito: Imagem: bamgraphy | Shutterstock

Okhaomaneeé uma raça rara originária da Tailândia e possui uma longa história ligada à antiga realeza do país. Esses gatos apresentam pelagem totalmente branca, curta e sedosa, além de olhos que podem ser azuis, dourados ou um de cada cor. São animais de porte médio, corpo elegante e musculoso. Muito inteligentes, brincalhões e comunicativos, apreciam a convivência familiar e costumam estabelecer fortes laços com os tutores.

7.Korat

O korat é bastante sensível, inteligente e observador Crédito: Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock