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Maus-tratos

Pitbull ferido e cão desnutrido são resgatados durante ação em Viana

A fiscalização ocorreu após solicitação da Polícia Civil e contou com o acompanhamento de uma médica-veterinária

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2026 às 11:57

Dois cães foram resgatados em situação de maus-tratos durante uma ação integrada realizada na tarde de quinta-feira (25), no bairro Marcílio de Noronha II, em Viana. A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal de Viana e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.


A fiscalização ocorreu após solicitação da Polícia Civil e contou com o acompanhamento de uma médica-veterinária.


No imóvel, as equipes encontraram um cão da raça pitbull, de pelagem branca, com lesões graves nos olhos, um ferimento na face e baixo escore corporal. O animal estava preso por uma corrente com menos de meio metro de comprimento, sem acesso à água e alimento.


O segundo cão, sem raça definida, também apresentava quadro de extrema magreza e permanecia preso por uma corrente considerada excessivamente curta, que restringia severamente sua mobilidade. Assim como o pitbull, ele também estava sem acesso à água e alimentação.


Segundo a Polícia Civil, os agentes ainda verificaram que, quando a comida era fornecida, ela era colocada em panelas suspensas por uma corda a partir do segundo andar da residência, prática considerada incompatível com os cuidados adequados aos animais.


Durante a ação, a mãe da tutora informou que os cães pertenciam à filha, uma costureira de 45 anos, e apresentou medicamentos que, segundo ela, eram utilizados no tratamento dos animais. No entanto, após análise, a médica-veterinária constatou que os remédios não eram adequados ao quadro clínico dos cães, nem suficientes para tratar as lesões e demais problemas de saúde.


A tutora compareceu ao local e foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida pela autoridade policial de plantão, ela foi liberada, já que, naquele momento, não foram constatados os requisitos legais para a lavratura de prisão em flagrante.


O inquérito será encaminhado ao Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.


De acordo com o coordenador do Núcleo de Proteção aos Animais, delegado Leandro Piquet, os cães foram encaminhados para uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Viana, onde receberão atendimento médico-veterinário.


"Os animais serão submetidos aos cuidados veterinários necessários, passarão pelo processo de castração e, após a recuperação, serão disponibilizados para adoção responsável. A tutora compareceu espontaneamente ao local e prestou esclarecimentos", explicou o delegado.

Como denunciar

A Polícia Civil orienta que denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. As informações são encaminhadas às equipes especializadas para apuração.

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