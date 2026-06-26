Pitbull ferido e cão desnutrido são resgatados durante ação em Viana

Dois cães foram resgatados em situação de maus-tratos durante uma ação integrada realizada na tarde de quinta-feira (25), no bairro Marcílio de Noronha II, em Viana. A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal de Viana e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.





A fiscalização ocorreu após solicitação da Polícia Civil e contou com o acompanhamento de uma médica-veterinária.





No imóvel, as equipes encontraram um cão da raça pitbull, de pelagem branca, com lesões graves nos olhos, um ferimento na face e baixo escore corporal. O animal estava preso por uma corrente com menos de meio metro de comprimento, sem acesso à água e alimento.





O segundo cão, sem raça definida, também apresentava quadro de extrema magreza e permanecia preso por uma corrente considerada excessivamente curta, que restringia severamente sua mobilidade. Assim como o pitbull, ele também estava sem acesso à água e alimentação.





Segundo a Polícia Civil, os agentes ainda verificaram que, quando a comida era fornecida, ela era colocada em panelas suspensas por uma corda a partir do segundo andar da residência, prática considerada incompatível com os cuidados adequados aos animais.





Durante a ação, a mãe da tutora informou que os cães pertenciam à filha, uma costureira de 45 anos, e apresentou medicamentos que, segundo ela, eram utilizados no tratamento dos animais. No entanto, após análise, a médica-veterinária constatou que os remédios não eram adequados ao quadro clínico dos cães, nem suficientes para tratar as lesões e demais problemas de saúde.





A tutora compareceu ao local e foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida pela autoridade policial de plantão, ela foi liberada, já que, naquele momento, não foram constatados os requisitos legais para a lavratura de prisão em flagrante.





O inquérito será encaminhado ao Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.





De acordo com o coordenador do Núcleo de Proteção aos Animais, delegado Leandro Piquet, os cães foram encaminhados para uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Viana, onde receberão atendimento médico-veterinário.





"Os animais serão submetidos aos cuidados veterinários necessários, passarão pelo processo de castração e, após a recuperação, serão disponibilizados para adoção responsável. A tutora compareceu espontaneamente ao local e prestou esclarecimentos", explicou o delegado.