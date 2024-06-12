Incêndio atinge garagem de distribuidora de bebidas em Castelo

Um incêndio atingiu a garagem de uma distribuidora em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos, mas testemunhas informaram que, antes da chegada da equipe, uma mulher e um bebê que estavam no apartamento do andar superior precisaram ser retirados do imóvel e foram levados ao hospital por conta da fumaça.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas a suspeita dos militares é de que o fogo tenha começado em duas botijas de gás encontradas no local. A equipe encontrou um pequeno foco de incêndio em um armário de alvenaria onde estavam os bujões.
O espaço onde o incêndio ocorreu é uma garagem usada como depósito de bebidas de uma distribuidora, que fica ao lado.