Incêndio atinge galpão com plásticos e brinquedos na Serra; veja vídeo

A Gazeta mostram que as chamas podem ser vistas de longe. O Corpo de Bombeiros informou que não há vítimas. Um incêndio atinge um galpão no bairro Serra Dourada I, na Serra , na estrada de acesso a Jacaraípe, na manhã desta terça-feira (28). O local funciona como um centro de logística, contendo plástico e brinquedos. Imagens enviadas para a reportagem demostram que as chamas podem ser vistas de longe. O Corpo de Bombeiros informou que não há vítimas.

Um dono de uma loja de refrigeração automotiva, vizinho do imóvel que está pegando fogo, disse que o incêndio começou cedo e no local funciona uma distribuidora de produtos variados. O Corpo de Bombeiros disse para a reportagem de A Gazeta que 12 militares atuam no combate às chamas. A corporação solicitou apoio de carro-pipa à Secretaria de Serviços da Serra. A prefeitura foi procurada pela reportagem.

Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, o dono do galpão iria fazer o transporte de brinquedos neste fim de ano, com a data do Natal se aproximando. Ainda segundo a apuração da reportagem, pelo menos três veículos foram atingidos pelo fogo. Por volta das 7h40, o Corpo de Bombeiros ainda atuava no controle das chamas e no resfriamento do local. Um militar da corporação informou que a estrutura do galpão pode colapsar após ser atingida pelo fogo.