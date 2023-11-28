Incêndio atinge galpão com plásticos e brinquedos na Serra; veja vídeo

Um incêndio atinge um galpão no bairro Serra Dourada I, na Serra, na estrada de acesso a Jacaraípe, na manhã desta terça-feira (28). O local funciona como um centro de logística, contendo plástico e brinquedos. Imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta mostram que as chamas podem ser vistas de longe. O Corpo de Bombeiros informou que não há vítimas.
Um dono de uma loja de refrigeração automotiva, vizinho do imóvel que está pegando fogo, disse que o incêndio começou cedo e no local funciona uma distribuidora de produtos variados. O Corpo de Bombeiros disse para a reportagem de A Gazeta que 12 militares atuam no combate às chamas. A corporação solicitou apoio de carro-pipa à Secretaria de Serviços da Serra. A prefeitura foi procurada pela reportagem.
Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, o dono do galpão iria fazer o transporte de brinquedos neste fim de ano, com a data do Natal se aproximando. Ainda segundo a apuração da reportagem, pelo menos três veículos foram atingidos pelo fogo. Por volta das 7h40, o Corpo de Bombeiros ainda atuava no controle das chamas e no resfriamento do local. Um militar da corporação informou que a estrutura do galpão pode colapsar após ser atingida pelo fogo.
"A princípio não há suspeitas do que tenha causado o incêndio, só depois da perícia solicitada pelo proprietário. Conseguimos confinar o incêndio, nosso trabalho no momento é evitar danos às estruturas laterais e não há risco para as estruturas adjacentes. A estrutura do galpão atingido está visivelmente comprometida, em algum momento ela vai vir ao chão, e se não vier, terá de ser derrubada", afirmou o tenente Emerson à TV Gazeta.