Iema restringe uso de drones em parques do ES; entenda as novas normas

O uso de drones para fotos e filmagens para fins recreativos está proibido nos parques estaduais do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a decisão visa reduzir potenciais impactos a pessoas, fauna e flora, bens móveis e imóveis nas unidades de conservação do Estado.
Com isso, o uso de drones só está autorizado para fins acadêmicos, jornalísticos, publicitários ou para eventos previamente autorizados pelo Iema. "A medida vale para voos de drone nas unidades de proteção integral sob gestão do Iema, excetuando-se os Monumentos Naturais, ou seja, nos parques estaduais Cachoeira da Fumaça (Alegre), Forno Grande (Castelo), Itaúnas (Conceição da Barra), Mata das Flores (Castelo), Paulo César Vinha (Guarapari), Pedra Azul (Domingos Martins) e Reserva Biológica Duas Bocas (Cariacica)", informou o órgão.
De acordo com o Iema, os interessados na realização dos voos precisam abrir um requerimento por meio de um formulário digital disponível no site do órgão. No caso de reagendamento ou cancelamento do voo, o usuário será informado por meio dos canais informados no momento da requisição.
O Iema destaca ainda que as pessoas autorizadas a realizar o uso de drones nas unidades de conservação devem observar as normas de uso no espaço, bem como as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).