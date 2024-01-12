Iema restringe uso de drones em parques do ES; entenda as novas normas

Com isso, o uso de drones só está autorizado para fins acadêmicos, jornalísticos, publicitários ou para eventos previamente autorizados pelo Iema. "A medida vale para voos de drone nas unidades de proteção integral sob gestão do Iema, excetuando-se os Monumentos Naturais, ou seja, nos parques estaduais Cachoeira da Fumaça (Alegre), Forno Grande (Castelo), Itaúnas (Conceição da Barra), Mata das Flores (Castelo), Paulo César Vinha (Guarapari), Pedra Azul (Domingos Martins) e Reserva Biológica Duas Bocas (Cariacica)", informou o órgão.