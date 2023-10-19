Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) adquiriu cinco drones que serão empregados em operações do sistema prisional capixaba. Os novos equipamentos vão realizar um mapeamento de imagens aéreas, proporcionando uma visão estratégica dos complexos prisionais existentes no Estado e até mesmo fazendo um acompanhamento da movimentação dos detentos.

Your browser does not support the audio element. Drones vão monitorar presídios e até saída temporária de detentos no ES

Para Rafael Pacheco, subsecretário de Inteligência Prisional da Sejus, com o uso da tecnologia nas atividades de inteligência, novas ferramentas poderão ser usadas na coleta de dados para o sistema prisional, acompanhando as tendências da atualidade.” O principal é ter a percepção de onde é possível aplicar essa nova tecnologia no cotidiano de inteligência prisional”, avalia.

"Com a aquisição dos drones, podemos pensar em acompanhar a saída temporária dos presos, um acompanhamento remoto das entradas e saídas dos complexos prisionais. As possibilidades são inúmeras, à medida que os drones são inseridos na rotina, podem surgir opções que não havíamos imaginado ainda" Rafael Pacheco - Subsecretário de Inteligência Prisional

Em dezembro, está prevista a formação de uma turma específica de 15 servidores para o treinamento de Pilotagem de Drone, focando no universo de atuação dos policiais penais. Atualmente, apenas três servidores estão habilitados para uso dos equipamentos.