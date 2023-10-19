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Segurança

Drones vão monitorar presídios e até saída temporária de detentos no ES

Cinco equipamentos adquiridos pela Secretaria de Justiça do Estado darão apoio para mapeamento aéreo no sistema prisional
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

19 out 2023 às 14:15

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 14:15

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) adquiriu cinco drones que serão empregados em operações do sistema prisional capixaba. Os novos equipamentos vão realizar um mapeamento de imagens aéreas, proporcionando uma visão estratégica dos complexos prisionais existentes no Estado e até mesmo fazendo um acompanhamento da movimentação dos detentos.
Drones vão monitorar presídios e até saída temporária de detentos no ES
Para Rafael Pacheco, subsecretário de Inteligência Prisional da Sejus, com o uso da tecnologia nas atividades de inteligência, novas ferramentas poderão ser usadas na coleta de dados para o sistema prisional, acompanhando as tendências da atualidade.” O principal é ter a percepção de onde é possível aplicar essa nova tecnologia no cotidiano de inteligência prisional”, avalia.
"Com a aquisição dos drones, podemos pensar em acompanhar a saída temporária dos presos, um acompanhamento remoto das entradas e saídas dos complexos prisionais. As possibilidades são inúmeras, à medida que os drones são inseridos na rotina, podem surgir opções que não havíamos imaginado ainda"
Rafael Pacheco - Subsecretário de Inteligência Prisional
Em dezembro, está prevista a formação de uma turma específica de 15 servidores para o treinamento de Pilotagem de Drone, focando no universo de atuação dos policiais penais. Atualmente, apenas três servidores estão habilitados para uso dos equipamentos.
A aquisição dos cinco aparelhos se deve ao número de agências de inteligência existentes no Estado, presentes em Vila Velha, Viana, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Na avaliação de Pacheco, havendo uma resposta positiva com o acompanhamento do uso dos drones, será possível pensar na  expansão da frota, ampliando assim o leque de utilização e tornando a atuação dos agentes mais eficaz.

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