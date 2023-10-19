Noite de tensão tem confrontos, baleado e casa atingida por tiro em Vitória

TV Gazeta, um dos tiros chegou a quebrar o vidro da janela de uma casa em Tabuazeiro (veja acima). Mais tarde, durante a madrugada, mais disparos: dessa vez entre o Moradores do Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória , tiveram uma noite de terror nesta quarta-feira (18), devido a mais um confronto entre grupos rivais do tráfico. Um homem foi baleado. Conforme apuração do repórter André Falcão, da, um dos tiros chegou a quebrar o vidro da janela de uma casa em Tabuazeiro. Mais tarde, durante a madrugada, mais disparos: dessa vez entre o Bairro da Penha e Itararé.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, os tiros em Tabuazeiro teriam sido um confronto armado entre facções rivais: o Primeiro Comando de Vitória ( PCV ) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

"No Morro do Macaco houve uma tentativa de homicídio supostamente por indivíduos que vieram pela área de mata. Não temos a informação confirmada se realmente eles pertencem ao PCV, sendo um ataque na região do TCP", disse.

Madrugada de medo

Mais tarde, outro tiroteio entre os bairros da Penha e Itararé. Testemunhas relataram que o barulho dos disparos chegou até na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na região de Barro Vermelho.

"Especificamente em Itararé temos uma região de conflito permanente entre PCV e TCP. É uma área que estamos fazendo policiamento na parte baixa e também incursões com forças táticas. Inclusive ontem nós tivemos troca de tiros com nossa força tática com indivíduos armados do PCV que iam dar um ataque na área dominada pelo TCP", declarou o coronel Caus.

Disputas de território

"Comumente aqui no Espírito Santo essa guerras são oriundas de disputa territorial. Se você toma um território, ele vem com diversos pontos de venda de drogas. Pontos de venda de drogas significam maior arrecadação. Então a facção, ao tomar esse território, herda os pontos de drogas e começa a capitalizar mais. Esses conflitos estão concentrados em determinadas áreas, não estão espalhados na Grande Vitória, essa violência se dá em disputa territorial em áreas isoladas, no caso de Vitória no Complexo da Penha e Morro do Macaco", disse Caus.

O comandante ressaltou que foragidos estão ocupando o Bairro da Penha: "Temos 15 indivíduos no Complexo da Penha com mandados de prisão em aberto, sendo que nove deles saíram de evasões de saidinha".