Marido é preso após roubar celular e agredir esposa na frente dos filhos em Vitória

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o suspeito foi levado para o Plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher de 31 anos foi vítima de roubo e agressão cometidos pelo próprio marido, de 28 anos, segundo consta no boletim de ocorrência. O caso aconteceu no bairro de Santa Lúcia, em Vitória , próximo a um supermercado, durante a noite da última quarta-feira (18). Os nomes dos envolvidos não foram citados.

Ainda segundo o BU, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que a mulher estava gritando e pedindo ajuda por ser roubada. A viatura foi até o local, abordou o casal, e confirmou que o homem havia roubado o celular da esposa e ainda a agrediu na frente dos filhos.

Em nota, a PM informou que no boletim de atendimento consta apenas que militares estavam em cerco tático no bairro quando foram abordados por um motoboy que informou que uma mulher tinha sido assaltada e agredida, Buscas foram realizadas, o autor foi localizado e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher.

A Polícia Civil, por sua vez, salientou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), conforme Lei Maria da Penha.