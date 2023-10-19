Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubo e agressão

Marido é preso após roubar celular e agredir esposa na frente dos filhos em Vitória

Logo após o ocorrido a Polícia Militar abordou o suspeito, detido em flagrante; O caso ocorreu nesta quarta-feira (18) no bairro Santa Lúcia
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 

19 out 2023 às 11:29

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 11:29

PM
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o suspeito foi levado para o Plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 31 anos foi vítima de roubo e agressão cometidos pelo próprio marido, de 28 anos, segundo consta no boletim de ocorrência. O caso aconteceu no bairro de Santa Lúcia, em Vitória, próximo a um supermercado, durante a noite da última quarta-feira (18). Os nomes dos envolvidos não foram citados. 
Ainda segundo o BU, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que a mulher estava gritando e pedindo ajuda por ser roubada. A viatura foi até o local, abordou o casal, e confirmou que o homem havia roubado o celular da esposa e ainda a agrediu na frente dos filhos.
Em nota, a PM informou que no boletim de atendimento consta apenas que militares estavam em cerco tático no bairro quando foram abordados por um motoboy que informou que uma mulher tinha sido assaltada e agredida, Buscas foram realizadas, o autor foi localizado e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher.
A Polícia Civil, por sua vez, salientou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), conforme Lei Maria da Penha.
LAÍSA MENEZES é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação da editora WANESSA SCARDUA e edição do editor MURILO CUZZUOL.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados