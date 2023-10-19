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Homem leva facada no pulmão durante tentativa de assalto em Vila Velha

A vítima, de 34 anos, foi abordada pelo suspeito no momento em que chegava do trabalho na noite desta quarta-feira (18)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

19 out 2023 às 10:43

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 10:43

Sirene de polícia
A PM esteve na residência onde ocorreu o crime, porém ninguém foi preso Crédito: Reprodução
Um homem, de 34 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (19) na Glória, em Vila Velha. Segundo o relatado pela vítima à Polícia Militar, o crime teria acontecido após ser abordado pelo suspeito no momento em que chegava em casa.
A vítima explicou que o suspeito estava armado com uma faca de serra e que o anúncio do assalto foi feito no momento que chegava do trabalho. Segundo a Polícia Militar, o homem tentou fugir para dentro de casa, mas o criminoso teria o seguido até o quintal da residência. Conforme consta no BU, a vítima acabou esfaqueada no peito no momento em que tentava afastar o suspeito, que fugiu sem levar nenhum pertence após atingir o homem. Até o momento, o suspeito não foi identificado.
Após a agressão, a vítima, por conta própria, foi até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias (HABF) para receber atendimento médico. No local, foi constatado que a facada havia atingido o pulmão da vítima e a Polícia Militar foi acionada.
Segundo a apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o homem teria entrado na casa e pedido ajuda para a esposa. A mulher explicou que, após perceber que o companheiro estava ferido, saiu na rua pedindo socorro para um homem que estava passando pelo local, mas que a ajuda teria sido negada com a justificativa de que a vítima sugaria o banco do carro com sangue.
A mulher contou à reportagem que, logo depois, um pastor teria ajudado a levar o companheiro para o hospital e que a vítima precisou passar por uma cirurgia, mas está estável. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. A instituição retornou, por nota, afirmando que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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