Operação mira facilitação de ingresso de celulares em cadeias do ES e MG

► Os aparelhos celulares de grande valor comercial são apelidados pelos presos de “espelho”, daí o nome da operação, segundo o MP.



► Participaram da operação a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Corregedoria da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, o Gaeco/BH, o Gaeco/Ipatinga e o Gaeco do Espírito Santo.



► A operação contou ainda com seis promotores de justiça dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 53 policiais militares, 1 policial civil, 23 policiais penais e 12 policiais militares do Estado do Espírito Santo, além do apoio do helicóptero da PM, Pégasus e de cães.

