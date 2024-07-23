Idosa é estuprada dentro de casa em Viana e filho de vizinha é suspeito

Uma idosa de 72 anos foi vítima de estupro e agressão após um homem invadir a casa dela no bairro Campo Verde, em Viana, na madrugada de segunda-feira (22). A Polícia Militar disse que foi acionada para dar apoio ao atendimento de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à ocorrência. O principal suspeito do crime, segundo a corporação, é o filho de uma vizinha da vítima.
A Polícia Militar informou que o suspeito do crime é um homem de 30 anos, mas ele não foi localizado pela corporação. O nome dele não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para ter informações sobre o crime. Em nota, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viana e que "não há detalhes que possam ser repassados no momento".