Idosa é estuprada dentro de casa em Viana e filho de vizinha é suspeito

A Polícia Militar informou que o suspeito do crime é um homem de 30 anos, mas ele não foi localizado pela corporação. O nome dele não foi divulgado.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para ter informações sobre o crime. Em nota, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viana e que "não há detalhes que possam ser repassados no momento".