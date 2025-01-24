Homem vai registrar boletim de ocorrência em delegacia do ES e acaba preso

Um homem de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso após ir até a delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, para registrar a perda de documentos. Acontece que, ao consultarem o nome dele, os investigadores descobriram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi até a unidade policial por volta das 13h20 para registrar uma ocorrência de extravio de documentos. Durante a consulta no sistema de inteligência policial, foi identificado o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Viana.
Ainda de acordo com a corporação, após ser comunicado sobre a ordem judicial, o homem foi apresentado à autoridade policial, que adotou as providências legais cabíveis. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.