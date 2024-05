Homem tenta se esconder e fica preso em báscula de igreja em Muqui

Homem é morto com mais de 20 tiros na sua festa de aniversário em pracinha no ES

Um homem de 31 anos foi assassinado com mais de 20 tiros em uma pracinha de Vila Velha, na madrugada deste domingo (19). O crime aconteceu em frente a um bar e próximo ao parquinho infantil, por volta de 1h20, no bairro Normília da Cunha, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele comemorava seu aniversário na praça acompanhado da mulher e da filha, de 3 anos. Outros dois rapazes, de 21 e 22 anos, também foram baleados na ação.

No momento do crime, a praça estava lotada. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe de patrulha na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, foi até a Avenida Antonio Elias do Espírito Santo após ouvir cerca de 40 disparos de armas de fogo de forma contínua e viram pessoas correndo pelas ruas. Ao abordar alguns populares, a guarnição foi informada que havia indivíduos alvejados próximo a um bar no bairro Normília da Cunha. No local, encontraram um homem, de 31 anos, já em óbito. Pouco depois, na mesma rua, fizeram contato com um outro indivíduo, de 22 anos, baleado. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. A perícia foi acionada.

O morto, identificado como Leonardo Silva Alves, foi ferido na cabeça e no tórax. Ele tentou fugir dos assassinos em direção do parquinho, onde levou mais tiros e acabou morrendo no local. Estavam com a vítima na pracinha o rapaz de 22 anos, que levou tiro no braço, e o de 21 anos, baleado no braço e perna. A PM informou que ainda durante a ocorrência, foi relatado pelo Ciodes que uma terceira vítima dos disparos, o homem de 21 anos, deu entrada no Pronto Atendimento da Glória.

De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os homens atingidos pelos disparados estavam bebendo e conversando quando foram cercados por dois homens, que chegaram a pé e armados, atirando diretamente no homem que morreu e no rapaz de 22 anos que levou um tiro no braço e conseguiu correr. No local, também estavam acompanhando Leonardo a mulher e a filha de 3 anos.

Ainda não há informação sobre motivação do crime. A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Leonardo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Assassinato em pracinha em Vila Velha. (Reprodução)