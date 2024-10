Bebê é diagnosticado com coqueluche e Marataízes faz alerta sobre doença

Vigilância Epidemiológica Municipal disse que, nesta semana, recebeu a notificação do hospital onde bebê de um mês está internado

Um bebê de um mês foi diagnosticado com coqueluche em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica Municipal, que, em nota, disse ter recebido nesta semana uma notificação do hospital onde a criança está internada.