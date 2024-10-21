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Transtorno

Trabalhadores de limpeza e coleta de lixo fazem paralisação em Cachoeiro

Segundo Sindilimpe, sindicato da categoria, ação dos trabalhadores é em resposta ao desligamento de 57 colaboradores de empresa de limpeza pública e coleta de resíduos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 out 2024 às 11:33

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 11:33

Empresa de limpeza pública entra em greve em Cachoeiro de Itapemirim
Empresa de limpeza pública entra em greve em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Trabalhadores da empresa que presta serviços de limpeza pública e coleta de resíduos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (21). O ato, liderado pelo sindicato que representa a categoria, foi em resposta ao desligamento de 57 colaboradores;
A Corpus Saneamento e Obras é a empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para realizar serviços de varredura, capina e coleta de resíduos.
Os desligamentos, segundo notificação divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe), seriam uma retaliação direta aos trabalhadores pela derrota dos candidatos apoiados pela atual gestão nas recentes eleições municipais.
“Destacamos que o Sindilimpe/ES repudia qualquer forma de coação e retaliação contra os trabalhadores, e reforça que adotará ações em defesa total dos direitos da categoria. Não aceitamos que os trabalhadores sejam punidos ou ameaçados por questões políticas, e exigimos o respeito integral aos seus direitos”, divulgou em comunicado.

O que dizem prefeitura e empresa

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os serviços são prestados e a quantidade de equipes efetivamente trabalhando são definidas considerando a sazonalidade do trabalho e da demanda, podendo ter mais ou menos mão de obra a partir de certos períodos do ano e levando em consideração a capacidade orçamentária e financeira do Município.
“Os pagamentos do município para com a empresa estão rigorosamente em dia. Para não deixar a população sem os serviços, o Município irá propor ainda hoje ação judicial apontando a ilegalidade do movimento sindical e solicitando a retomada imediata dos serviços”, informou em nota a administração municipal.
Já a Corpus Saneamento e Obras confirmou a greve dos colaboradores da unidade de Cachoeiro de Itapemirim e informou que a empresa trabalha, junto à prefeitura, para sanar o impasse e restabelecer o serviço o mais breve possível.

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greve Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Coleta de lixo
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