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Bezerros morrem ao despencarem de pedra a 30 metros de altura no ES

Seis animais fugiram de uma propriedade em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, e acabaram caindo da rocha, em situação chamada "efeito manada", diz zootecnista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2024 às 10:04

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 10:04

Seis bezerros de uma fazenda de gado de corte despencaram de uma pedra na localidade de Córrego Bom Jesus, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (16). Imagens feitas por moradores da região (veja acima) mostram um dos animais preso na pedra, depois escorregando e caindo de uma altura de 30 metros.
O vídeo é forte e também mostra, no final, outros bezerros mortos que também caíram no mesmo local. Segundo um dos funcionários da propriedade, os bezerros caíram de uma altura equivalente a um prédio de dez andares, e todos morreram.
Uma zootecnista ouvida pelo g1 explicou que os bois possuem um comportamento de manada, que é sempre seguir um líder, o que pode ter feito com que, ao verem um animal cair, os outros foram atrás.
Sidnalton da Costa, que trabalha na fazenda, estava com os animais na hora do acidente e disse que os bezerros caíram em uma região de mata. O prejuízo estimado pelos proprietários é de R$ 16 mil.
"Duas novilhas eram muito ariscas e não foram para a porteira, acabaram indo para o outro lado e subiram na pedra. Eles andaram pela pedra e não conseguiram mais sair. Quando eu olhei para cima, elas tinham ido mais alto e uma a uma elas começaram a cair"
Sidnalton da Costa - Funcionário da fazenda onde bezerros caíram
Cerca de seis funcionários se juntaram para conseguir retirar os corpos dos animais. A carne dos bezerros foi aproveitada e distribuída para moradores da região. 
"Trabalho com gado há quase 30 anos, nunca tinha visto uma situação dessas. Quase passei mal"
Sidnalton da Costa - Funcionário da fazenda onde bezerros caíram
A fazenda possui cerca de 1.300 bois e trabalha com venda de gado de corte no Espírito Santo.
*Com informações da repórter Viviane Lopes, do g1ES

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