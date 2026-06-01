Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

A prensa francesa é um método simples e elegante que extrai o máximo de sabor do café, preservando os óleos naturais e entregando uma bebida encorpada. Dominar esta técnica é fácil, mas o segredo está em alguns detalhes que transformam o preparo em algo diferenciado. Hoje você acompanhará um guia de como utilizar a cafeteira e dicas para fazer o café perfeito nela.
Moagem e proporção
Para a prensa francesa, a moagem do café deve ser grossa (podemos usar o sal grosso como referência). Por passarem facilmente pelo filtro, moagens finas resultam em um café amargo e com resíduos na xícara. A proporção ideal é de 1 grama de café para cada 15 ml de água, uma medida padrão. Por exemplo, para 300ml de água, utilize 20g de café.
Essa proporção pode ser ajustada conforme sua preferência, variando entre 1:10 para um café mais forte ou 1:18 para um mais suave. E por último, escolha grãos de torra média ou clara, pois eles realçam as notas aromáticas e evitam o amargor.
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Temperatura da água e duração
A temperatura da água deve estar entre 90°C e 96°C, ferva a água e aguarde cerca de 30 a 45 segundos antes de despejá-la sobre o café, sendo o tempo suficiente para que a temperatura se estabilize no ponto ideal.
Já o tempo padrão de infusão é de 4 minutos, considerado o "padrão ouro" para a prensa francesa, esse tempo permite que a água extraia os compostos desejáveis do café sem super extrair, o que causaria amargor.
Passo a passo para usar a prensa francesa
- Comece escaldando a prensa com água quente, aquecendo o vidro;
- Descarte essa água. Em seguida, adicione o café moído grosso no fundo da prensa;
- Despeje a água quente sobre o café, garantindo que todo o pó esteja úmido, e mexa levemente;
- Coloque a tampa com o êmbolo totalmente levantado e aguarde os 4 minutos de infusão;
- Após o tempo passar, pressione o êmbolo suavemente e de forma contínua até o fundo;
- Sirva imediatamente para desfrutar do café;
- Evite deixar o café na prensa após a extração, pois o contato prolongado com o pó pode continuar a extração e amargar a bebida.
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Ajustes no paladar
Se o café apresentar um sabor amargo, experimente usar uma moagem ligeiramente mais grossa ou reduza o tempo de infusão. Caso o café fique fraco, apenas aumente a quantidade de pó ou utilize uma moagem um pouco menos grossa.
São pequenos ajustes que fazem toda a diferença para encontrar o equilíbrio perfeito que agrada o paladar.
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