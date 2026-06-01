Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Para a prensa francesa, a moagem do café deve ser grossa (podemos usar o sal grosso como referência). Por passarem facilmente pelo filtro, moagens finas resultam em um café amargo e com resíduos na xícara. A proporção ideal é de 1 grama de café para cada 15 ml de água, uma medida padrão. Por exemplo, para 300ml de água, utilize 20g de café.



Essa proporção pode ser ajustada conforme sua preferência, variando entre 1:10 para um café mais forte ou 1:18 para um mais suave. E por último, escolha grãos de torra média ou clara, pois eles realçam as notas aromáticas e evitam o amargor.