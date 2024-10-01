Dia Internacional do Café: comemore com cafés capixabas

Saiba quais são os cafés que valem a pena experimentar nesta data. Crédito: Divulgação

Conheça o café arábica e conilon capixaba. Crédito: Divulgação

Quais são as variedades do café?

Existem diversos tipos de café, que variam de acordo com o grão, o método de torra e até mesmo o local de cultivo. Os mais comuns são:

01 Café Arábica Arábica é o tipo de grão mais apreciado e representa cerca de 60% da produção mundial. É conhecido por sua qualidade superior e sabor mais suave, com notas adocicadas e baixa acidez. Por ser mais sensível, é cultivado em altitudes elevadas e sob condições climáticas específicas. 02 Café Robusta Mais resistente e de cultivo mais simples, o Robusta tem um sabor mais intenso e amargo, com maior teor de cafeína do que o Arábica. É bastante utilizado em misturas para dar mais corpo ao café e em bebidas mais fortes, como o expresso. 03 Café Bourbon Uma variação de alta qualidade do grão Arábica, o Bourbon é cultivado principalmente em regiões de altitude média e se destaca por seu aroma intenso e sabor encorpado, com notas frutadas e de chocolate. 04 Café Kona Originário do Havaí, o café Kona é raro e valorizado por seu sabor suave e equilibrado, com um leve toque de nozes. É produzido em menor escala e considerado uma das variedades mais sofisticadas do mundo. 05 Café Catuaí e Mundo Novo Esses são híbridos desenvolvidos no Brasil, bastante resistentes e muito utilizados na produção nacional. O Catuaí tem um sabor suave e levemente adocicado, enquanto o Mundo Novo é encorpado e apresenta um toque mais ácido.

Saiba quais variedades de cafés se destacam. Crédito: Divulgação

Que variedade de café é produzida no Espírito Santo?

Espírito Santo é conhecido pela qualidade de seus cafés, especialmente os de montanha, que se destacam por seu sabor e aroma únicos. A região possui características climáticas e geográficas ideais para o cultivo do café, com altitudes que variam de 600 a 1.200 metros, solo fértil e uma ótima combinação de sol e chuvas.

Segundo o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), "O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, responsável por aproximadamente 70% da produção nacional. É responsável por até 20% da produção do café robusta do mundo."

Cafés capixabas

Diversas marcas de café no Espírito Santo têm se destacado pelo compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Algumas sugestões incluem:

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Quais são os tipos de cafeteiras?

Cafeteira de Filtro

A mais comum nos lares brasileiros, a cafeteira de filtro é prática e prepara um café coado em grandes quantidades. Ela usa filtro de papel ou de nylon, e é ideal para quem aprecia um café mais leve e aromático.

Máquina de Expresso

Perfeita para quem não abre mão de um café intenso e encorpado. As máquinas de expresso usam alta pressão para extrair a bebida e são versáteis, permitindo preparar uma variedade de receitas, como cappuccino e mocha.

Cafeteira Italiana (Moka)

Com um design clássico, a Moka é compacta e prepara um café semelhante ao expresso, com sabor forte e aroma marcante. É uma opção econômica e fácil de usar, ideal para quem quer experimentar diferentes perfis de sabor.

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Prensa Francesa

Sem filtros descartáveis, a prensa francesa é sustentável e valoriza os óleos e aromas do grão. É ótima para quem busca um café mais encorpado e com textura diferenciada.

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Cafeteira de Cápsulas

A cafeteira de cápsulas oferece praticidade e variedade de sabores. Basta inserir a cápsula e pressionar um botão para ter um café de qualidade em segundos. É perfeita para quem gosta de experimentar diferentes tipos de café e não quer se preocupar com limpeza.

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Aeropress

Compacta e portátil, a Aeropress é a escolha dos viajantes e dos amantes de café que buscam uma bebida de alta qualidade em qualquer lugar. Sua extração manual permite um controle total sobre o processo, resultando em um café concentrado e aromático.

Como aproveitar o melhor do café? Veja dicas

01 Escolha o grão certo Prefira grãos de boa procedência e frescos. O Arábica é ideal para quem gosta de sabores mais suaves e complexos, enquanto o Robusta é ótimo para quem prefere um café intenso. 02 Moagem adequada O tipo de moagem influencia o sabor final. Para café coado, use moagem média; para expresso, moagem fina; e para a prensa francesa, moagem grossa. 03 Armazenamento correto Guarde o café em um recipiente hermético e longe da luz, para preservar os aromas e evitar a oxidação. 04 Temperatura da água A água deve estar entre 90°C e 96°C. Evite usar água fervendo, pois ela queima o café e altera o sabor.

O Dia Internacional do Café é uma oportunidade de valorizar não apenas a bebida, mas também os produtores que trabalham arduamente para oferecer grãos de qualidade. O café capixaba é destaque no Brasil e no mundo. Assim, você não apenas saboreia uma excelente bebida, mas também apoia a economia regional e o trabalho dos pequenos produtores.