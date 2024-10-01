Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Dia Internacional do Café: comemore com cafés capixabas

Gosta de café? Confira a lista e celebre esta data especial com grãos de alta qualidade, feitos por um dos maiores produtores brasileiros

Públicado em 

01 out 2024 às 16:47
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba quais são os cafés que valem a pena experimentar nesta data. Crédito: Divulgação
Dia Internacional do Café, comemorado em 1º de outubro, foi estabelecido pela Organização Internacional do Café (OIC) em 2015. A data foi criada para promover a cultura do café e aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados por produtores em todo o mundo. O café é uma bebida que transcende fronteiras, unindo pessoas e culturas, e tem um papel fundamental na economia de diversos países.
Conheça o café arábica e conilon capixaba. Crédito: Divulgação

Quais são as variedades do café?

Existem diversos tipos de café, que variam de acordo com o grão, o método de torra e até mesmo o local de cultivo. Os mais comuns são:

01

Café Arábica

Arábica é o tipo de grão mais apreciado e representa cerca de 60% da produção mundial. É conhecido por sua qualidade superior e sabor mais suave, com notas adocicadas e baixa acidez. Por ser mais sensível, é cultivado em altitudes elevadas e sob condições climáticas específicas.

02

Café Robusta

Mais resistente e de cultivo mais simples, o Robusta tem um sabor mais intenso e amargo, com maior teor de cafeína do que o Arábica. É bastante utilizado em misturas para dar mais corpo ao café e em bebidas mais fortes, como o expresso.

03

Café Bourbon

Uma variação de alta qualidade do grão Arábica, o Bourbon é cultivado principalmente em regiões de altitude média e se destaca por seu aroma intenso e sabor encorpado, com notas frutadas e de chocolate.

04

Café Kona

Originário do Havaí, o café Kona é raro e valorizado por seu sabor suave e equilibrado, com um leve toque de nozes. É produzido em menor escala e considerado uma das variedades mais sofisticadas do mundo.

05

Café Catuaí e Mundo Novo

Esses são híbridos desenvolvidos no Brasil, bastante resistentes e muito utilizados na produção nacional. O Catuaí tem um sabor suave e levemente adocicado, enquanto o Mundo Novo é encorpado e apresenta um toque mais ácido.
Saiba quais variedades de cafés se destacam. Crédito: Divulgação

Que variedade de café é produzida no Espírito Santo?

Espírito Santo é conhecido pela qualidade de seus cafés, especialmente os de montanha, que se destacam por seu sabor e aroma únicos. A região possui características climáticas e geográficas ideais para o cultivo do café, com altitudes que variam de 600 a 1.200 metros, solo fértil e uma ótima combinação de sol e chuvas. 
Segundo o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), "O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, responsável por aproximadamente 70% da produção nacional. É responsável por até 20% da produção do café robusta do mundo." 
Assim, o café capixaba se destaca na variedade Conilon, conhecida por produzir um café mais encorpado e com maior teor de cafeína, mas também no Arábica, famoso por sua suavidade e notas de sabor complexas. As regiões de produção incluem a Zona da Mata e a região do Caparaó, onde pequenos produtores e cooperativas trabalham para oferecer grãos de alta qualidade.

Cafés capixabas

Diversas marcas de café no Espírito Santo têm se destacado pelo compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Algumas sugestões incluem:
Produtos
Pronova Coffee Stories Special Fruity - Café Especial em Grãos 500g

Pronova Coffee Stories Special Fruity - Café Especial em Grãos 500g

Pronova Coffee Stories Special Fruity - Café Especial Moído 500g

Pronova Coffee Stories Special Fruity - Café Especial Moído 500g

Pronova Coffee Stories Special Intense - Café Especial em Grãos 500g

Pronova Coffee Stories Special Intense - Café Especial em Grãos 500g

Black Tucano Coffee Café Especial Black Tucano Honey Coffee Em Grãos 250G

Black Tucano Coffee Café Especial Black Tucano Honey Coffee Em Grãos 250G

Black Tucano Coffee Café Especial Black Tucano Single Origin Em Grãos 250G

Black Tucano Coffee Café Especial Black Tucano Single Origin Em Grãos 250G

Black Tucano Coffee Black Tucano Café Fruity Coffee Em Grãos 250G

Black Tucano Coffee Black Tucano Café Fruity Coffee Em Grãos 250G

Café do Barril Café Especial Premium Maturado Em Barril De Whisky Grão 86 Pontos

Café do Barril Café Especial Premium Maturado Em Barril De Whisky Grão 86 Pontos

Café Especial Torrado Em Grãos Realcafé Reserva 430 - Torra Clara - 100% Arábica - 250g

Café Especial Torrado Em Grãos Realcafé Reserva 430 - Torra Clara - 100% Arábica - 250g

Café Especial Torrado em Grãos Realcafé Reserva 650

Café Especial Torrado em Grãos Realcafé Reserva 650

Produtos
Café Especial 100% Arábica Torra Média Sache 250g

Café Especial 100% Arábica Torra Média Sache 250g

Quais são os tipos de cafeteiras?

Cafeteira de Filtro
A mais comum nos lares brasileiros, a cafeteira de filtro é prática e prepara um café coado em grandes quantidades. Ela usa filtro de papel ou de nylon, e é ideal para quem aprecia um café mais leve e aromático.
Produtos
Cafeteira Elétrica Electrolux

Cafeteira Elétrica Electrolux

Máquina de Expresso
Perfeita para quem não abre mão de um café intenso e encorpado. As máquinas de expresso usam alta pressão para extrair a bebida e são versáteis, permitindo preparar uma variedade de receitas, como cappuccino e mocha.
Produtos
Nespresso Essenza Mini Cafeteira 110V

Nespresso Essenza Mini Cafeteira 110V

Cafeteira Italiana (Moka)
Com um design clássico, a Moka é compacta e prepara um café semelhante ao expresso, com sabor forte e aroma marcante. É uma opção econômica e fácil de usar, ideal para quem quer experimentar diferentes perfis de sabor.
Produtos
Cafeteira Nuova Moka Express 6 Xícaras, 1143, Bialetti

Cafeteira Nuova Moka Express 6 Xícaras, 1143, Bialetti

Prensa Francesa
Sem filtros descartáveis, a prensa francesa é sustentável e valoriza os óleos e aromas do grão. É ótima para quem busca um café mais encorpado e com textura diferenciada.
Produtos
Cafeteira Prensa Francesa

Cafeteira Prensa Francesa

Cafeteira de Cápsulas
A cafeteira de cápsulas oferece praticidade e variedade de sabores. Basta inserir a cápsula e pressionar um botão para ter um café de qualidade em segundos. É perfeita para quem gosta de experimentar diferentes tipos de café e não quer se preocupar com limpeza.
Produtos
Mini Me Automática Máquina de Café Vermelha e Preta (110v)

Mini Me Automática Máquina de Café Vermelha e Preta (110v)

Aeropress
Compacta e portátil, a Aeropress é a escolha dos viajantes e dos amantes de café que buscam uma bebida de alta qualidade em qualquer lugar. Sua extração manual permite um controle total sobre o processo, resultando em um café concentrado e aromático.
Produtos
Aeropress Go, Cinza, Aerpress

Aeropress Go, Cinza, Aerpress

Como aproveitar o melhor do café? Veja dicas

01

Escolha o grão certo

Prefira grãos de boa procedência e frescos. O Arábica é ideal para quem gosta de sabores mais suaves e complexos, enquanto o Robusta é ótimo para quem prefere um café intenso.

02

Moagem adequada

O tipo de moagem influencia o sabor final. Para café coado, use moagem média; para expresso, moagem fina; e para a prensa francesa, moagem grossa.

03

Armazenamento correto

Guarde o café em um recipiente hermético e longe da luz, para preservar os aromas e evitar a oxidação.

04

Temperatura da água

A água deve estar entre 90°C e 96°C. Evite usar água fervendo, pois ela queima o café e altera o sabor.
O Dia Internacional do Café é uma oportunidade de valorizar não apenas a bebida, mas também os produtores que trabalham arduamente para oferecer grãos de qualidade. O café capixaba é destaque no Brasil e no mundo. Assim, você não apenas saboreia uma excelente bebida, mas também apoia a economia regional e o trabalho dos pequenos produtores.

Veja Também

Dos 10 cafés em grãos mais vendidos na Amazon, 3 são do ES

Revista nacional destaca paraíso no ES: “Melhor café do país”

Aromas capixabas na Amazon: descubra os mais cobiçados cafés do ES

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados