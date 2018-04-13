Dia Internacional do Café: bebida mostra versatilidade à mesa

Brasileirinho, com café, leite condensado e canela; e café brûlée, coberto por chantilly e açúcar caramelizado Crédito: Marcelo Prest

Bebida mais consumida pelos brasileiros (atrás somente de uma tal água), o café tem duas datas no calendário para sua celebração: amanhã, 14 de abril, é comemorado o dia internacional do grão. Já no mês que vem, o dia 24 foi o escolhido para festejar a bebida em território nacional.

O país é, hoje, responsável por um terço da produção mundial do grão. Apesar disso, a história da planta começou na região de Kaffa, nas terras mais altas da Etiópia, na África. Segundo os escritos, o café foi se espalhando para o restante do mundo por meio do Egito e da Europa. Ainda antes disso, tribos africanas moíam os grãos e os utilizavam no formato de pasta, que alimentava os animais e aumentava as forças dos guerreiros tribais.

De lá para cá, muitos foram os estudos, as mudanças, adaptações e principalmente as descobertas acerca do queridinho brasuca.

Uma das novas ondas é a busca por microlotes do grão. O termo se refere a lotes pequenos de cafés com perfis sensoriais exclusivos. Nesse aspecto, entram elementos como a nutrição do solo, a altitude, a exposição ao sol e vários outros fatores.

No Café Teugrano, com unidades na Praia da Costa e na Praia do Canto, os apreciadores dos grãos podem encontrar cafés selecionados pela equipe. Está em cartaz nesta semana o Serra do Facão, um microlote 100% arábica produzido em Lajinha, na Zona da Mata mineira.

A comemoração ao dia internacional na cafeteria terá duas bebidas especiais: o Brasileirinho, que une café espresso a cachaça, leite condensado e canela; e o Café Brûlée, preparado com nutella, doce de leite ou leite condensado na base, café espresso, chantilly e açúcar caramelizado na hora.

Mesclas

Provando a versatilidade da bebida, há mestres-cucas mais ousados que utilizam o café em alquimias salgadas. Uma das boas pedidas é o hambúrguer Delirium, preparado pelo chef Vinícius Dias, do Urbanos Burgers. O sanduba vai à mesa com carne de fraldinha (160g ou 200g), queijo gorgonzola, geleia de bacon com café e cebola crocante.

Vinícius conta que a ideia partiu de um desafio feito por Vagner Benezath, comandante da Kaffa Cafeteria e um dos maiores experts no assunto pelas bandas de cá.

Um dia ele chegou e brincou, dizendo que queria ver se eu conseguia fazer algum hambúrguer com café, e me deu uns grãos de presente. Pensei em como combinar, e deu certo, diz.

No Outback, conhecido reduto dos glutões que amam carne, a sugestão é o Rockhampton Ribeye: contrafilé da costela bovina com tempero Chargrill, especial da casa, e um toque de café. O corte pode ser preparado na chapa ou em chama aberta.

+ Para comemorar

Kaffa Cafeteria

Amanhã, a cafeteria recebe o mestre de torra Jonathan Piazarolo (Trentino Cafés Especiais), para um curso de preparo de café filtrado. O objetivo, segundo Vagner Benezath, é incrementar as possibilidades do preparo do café em casa, estimular o reconhecimento da qualidade dos grãos, entre outros pontos. Serão duas turmas, uma das 9h às 12h, e uma das 14h30 às 17h30. O curso sai a R$ 150 por pessoa (ou R$ 170 para pagamento no cartão) e tem 15 vagas abertas em cada turma. Vagner também adianta que haverá programação especial no próximo mês, na data nacional.

Endereço: Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.

Espírito Cacau

Na loja conceito da marca, a novidade para a data é a gota de chocolate puro 70% com amêndoa de café que deixa o chocolate crocante. Custa R$ 15 (100g). A dica da chocolatier Paola Ceolin é degustar a gota de chocolate com um espresso longo.

Endereço: Rua Elesbão Linhares, 42, Shopping Day By Day, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.

Gengibre Casa de Bolos e chás

Várias são as alquimias preparadas com café na casa. Uma das opções para celebrar a data é a torta crocante de avelã, com base de favos de mel. A doçura leva o catuaí vermelho Trentino na cobertura.

Endereço: Avenida Guarapari, 5, Valparaíso, Serra. (27) 3065-8861.

Coco Bambu

No restaurante, a boa pedida para comemorar a data é o frapuccino com borda de nutella e biscoito tubette.

Endereço: Shopping Praia da Costa. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 ou (27) 99664-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no Coco Bambu Vila Velha.

Caffè Lorenzon

Comandado por Marcelo Lorenzon, o antigo Mezanino, agora Caffè Lorenzon, é conhecido por torrar o grão na própria cafeteria. Neste sábado, Marcelo e Sandro Lucas lançam o Coffee Doping, batizado por Marcelo como o café dos ciclistas, em comemoração à data.

Endereço: Avenida Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha (em cima da Padaria Pão & Companhia). (27) 3329-2186. Assinantes de A GAZETA têm 20% de desconto no valor total da conta.

Zayin Café

O ambiente aconchegante e calmo do local convida a uma boa experiência com os cafés filtrados da casa, extraídos em métodos diversos como o aeropress e o Hario V60, além do típico coador de pano. As bebidas que têm o café na composição são boas pedidas, como o cappuccino da casa, incrementado com canela e gengibre, além de outras especiarias.