Homem sai para comprar fumo e é encontrado morto pela esposa no ES

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O trânsito será interditado no km 224,6 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O bloqueio começa às 14h para a fragmentação controlada de rochas, necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia,os dois sentidos da pista ficaram bloqueados para a passagem de veículos. O tempo estimado para o serviço ser realizado é de uma hora e meia.
Caso necessário, de acordo com a empresa, será adotado o sistema “Pare e Siga” até a normalização do tráfego.
Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um engavetamento envolvendo um caminhão e duas carretas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).
O acidente ocorreu no km 120 da rodovia, na região da Reserva Biológica de Sooretama, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionadas. Durante o atendimento às vítimas, a pista precisou ser totalmente interditada.
Os moradores de algumas regiões de Cariacica enfrentaram um “apagão” no começo da noite desta quarta-feira (29). A falta de energia foi registrada em locais como o Terminal de Campo Grande e no bairro Morada de Santa Fé.
Alguns passageiros que estavam na estação aguardando ônibus tiraram foto do espaço totalmente escuro. Os poucos pontos de luz na área vinham dos coletivos que aguardavam embarques.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a situação durou cerca de oito minutos e não afetou a operação. A EDP, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o serviço foi restabelecido às 19h27 e as causas estão sendo investigadas.
Atualização
A matéria foi atualizada com a nota da EDP sobre o restabelecimento de energia na cidade.
Um cachorro-do-mato foi resgatado em uma escola no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a prefeitura do município, o animal silvestre estava assustado no momento em que foi encontrado.
A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do cachorro-do-mato, que posteriormente foi solto no Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.
A prefeitura orienta que, em casos envolvendo animais silvestres, a Guarda pode ser acionada pelo telefone 153. Já a Gerência de Bem-Estar Animal pode ser acionada por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone 162.
Uma loja de eletrônicos foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos cinco homens encapuzados.
As imagens (veja acima) mostram os criminosos usando um alicate para romper os cadeados de proteção. Em seguida, eles entram na loja e retiram diversos produtos. O grupo estava em dois veículos, um Fiat Mobi branco e um Chevrolet Celta, onde os equipamentos furtados foram colocados antes da fuga.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário relatou que diversos aparelhos eletrônicos foram levados. Toda a ação durou cerca de três minutos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O valor do prejuízo causado pelo furto não foi informado.
A PM orientou o proprietário a procurar uma delegacia e apresentar as imagens do sistema de monitoramento, além de uma relação detalhada dos bens furtados.
Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.
De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.
A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.
A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
O Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) destacou que a preservação da vida deve ser prioridade em toda atividade produtiva e ressaltou que a segurança no ambiente de trabalho exige atenção permanente, responsabilidade e o cumprimento rigoroso das normas e medidas preventivas. Ressaltou ainda que acidentes como esse reforçam a necessidade de atuação conjunta entre empresas, trabalhadores, entidades e poder público para prevenir novas ocorrências e preservar a vida.
Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso.
As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.
De acordo com a investigação, os medicamentos desviados eram destinados a traficantes, que os misturavam a outras drogas, como a cocaína, para potencializar seus efeitos e aumentar a dependência dos usuários. A combinação também eleva o risco de overdose e morte. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos.
A nova quadra poliesportiva coberta da Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, em Vitória, será inaugurada na próxima sexta-feira com uma programação esportiva gratuita que vai se estender até no final de semana.
Segundo a Prefeitura de Vitória, serão realizadas partidas de basquete, futsal e basquete 3x3, reunindo atletas, projetos esportivos e equipes convidadas.
O investimento total de readequação do espaço, de acordo com a prefeitura, foi de R$ 2.886.000,00.
Programação
Sexta-feira (31/07)
Sábado (01/08)
Domingo (02/08)
Categorias: Sub-16 Feminino e Sub-16 Masculino.
Um homem de 29 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após a companheira jogar óleo quente em suas partes íntimas. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu queimaduras leves.
Aos policiais, ele relatou que a agressão aconteceu após ele revelar que teve uma relação extraconjugal, momento em que foi atingido pelo óleo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Como o crime depende de representação da vítima ou de um representante legal, a corporação orientou que seja feito o registro da ocorrência, presencialmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que o caso possa ser investigado.