Homem morre atingido por galho enquanto podava árvore em Colatina
Publicado em 29/03/2026 às 11h26
Um homem de 27 anos morreu após ser atingido na cabeça por um galho enquanto podava uma árvore em seu próprio terreno, na tarde de sábado (28). O acidente aconteceu na localidade de Córrego Catuá, na zona rural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo.
Equipes da Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que a perícia foi chamada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.