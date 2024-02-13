Homem morre após ser atropelado na BR 101, em Linhares

Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Segundo testemunhas, ele teria sido atropelado por um caminhão. Não havia mais informações oficiais sobre a vítima e a dinâmica do acidente até a publicação deste texto.