Homem morre afogado em praia de Anchieta, no Sul do ES

Conforme os Bombeiros, quando a equipe chegou à praia, a vítima estava sendo amparada por populares e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os militares imobilizaram a vítima e a levaram para dentro da ambulância, onde deram andamento às manobras de reanimação, mas a morte foi confirmada.