Homem furta moto elétrica em condomínio de Jardim da Penha e é preso

Um homem de 35 anos acabou preso após furtar uma moto elétrica, do modelo scooter, em um condomínio no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e ainda tentar fugir de policiais militares na madrugada desta quarta-feira (29). No momento do crime, o indivíduo, identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Cristiano Lima Siqueira, estava com um comparsa, que conseguiu fugir.
A Polícia Militar informou, em nota, ter sido acionada para verificar um possível furto e, perto do prédio onde a scooter foi levada, percebeu a presença suspeita de dois homens. Um deles estavam com a moto elétrica que havia sido furtada. Um dos homens, ao perceber a aproximação da viatura, deixou a scooter para trás e fugiu a pé. Segundo os militares, ele estava com um "volume" na cintura que aparentava ser uma arma de fogo.
Os policiais, então, deram ordem de parada. O suspeito continuou em fuga, colocando as mãos na cintura de forma suspeita. Diante do que considerou um risco iminente, um militar realizou dois disparos. O homem fugiu e não foi localizado.
Já Cristiano permaneceu no local e foi abordado. Durante a abordagem, foram localizadas uma chave-inglesa, uma faca, uma estaca de ferro e uma chave de fenda, materiais normalmente utilizados, segundo a PM, para arrombamento. Além disso, foi encontrada a scooter elétrica furtada e uma bicicleta preta.
Um homem se apresentou como vítima e disse que a moto elétrica dele havia sido furtada do edifício em Jardim da Penha. O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que Cristiano Lima Siqueira, de 35 anos, foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).