Homem furta moto elétrica em condomínio de Jardim da Penha e é preso

A Polícia Militar informou, em nota, ter sido acionada para verificar um possível furto e, perto do prédio onde a scooter foi levada, percebeu a presença suspeita de dois homens. Um deles estavam com a moto elétrica que havia sido furtada. Um dos homens, ao perceber a aproximação da viatura, deixou a scooter para trás e fugiu a pé. Segundo os militares, ele estava com um "volume" na cintura que aparentava ser uma arma de fogo.