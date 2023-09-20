Homem é socorrido após cair de altura de 8 metros em Alfredo Chaves

Um homem de 45 anos foi socorrido em helicóptero após cair de uma altura de oito metros em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (20), e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que atendeu a ocorrência, a vítima sofreu traumatismo craniano e uma parada cardíaca. Não há detalhes sobre como foi a queda,