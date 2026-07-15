Homem é preso por importunação sexual em centro comercial em Jardim Camburi

Um homem identificado como Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos, de 47 anos, foi preso na tarde de terça-feira (14) por importunação sexual em um centro comercial no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma funcionária, de 20 anos, denunciou o comportamento do suspeito aos seguranças do local.





Segundo a Polícia Militar, um dos seguranças pediu que Rodrigo deixasse o centro comercial. No entanto, ele se alterou e borrifou spray de gengibre, usado para defesa pessoal, contra as pessoas que tentavam contê-lo.





O suspeito afirmou aos militares que foi agredido com um soco durante a confusão.





De acordo com o relato da jovem, ela estava na praça de alimentação quando percebeu o homem com as mãos nas partes íntimas, fazendo gestos obscenos enquanto olhava em sua direção. Diante da situação, decidiu acionar a equipe de segurança.





Os seguranças já monitoravam Rodrigo, pois haviam recebido, pouco antes, outra denúncia de uma mulher relatando comportamento semelhante. Ao perceber que estava sendo observado, o suspeito entrou em um banheiro.





Rodrigo foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Nesta quarta-feira (15), ele foi encaminhado ao sistema prisional.