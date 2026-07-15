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Cachorros chineses: 6 raças originárias da China

De cães imperiais de colo a guardiões robustos e peludos, o país ajudou a moldar algumas das raças caninas mais conhecidas do mundo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 11:55

As raças originárias da China chamam a atenção pela diversidade de tamanho e temperamento (Imagem: Golland | Shutterstock)
As raças originárias da China chamam a atenção pela diversidade de tamanho e temperamento Crédito: Imagem: Golland | Shutterstock
A história dos cachorros na China é antiga e cheia de simbolismo. Ao longo de milhares de anos, esses animais ocuparam papéis muito diferentes dentro da sociedade chinesa: foram companheiros da nobreza, guardiões de templos, cães de caça, protetores de propriedades e até símbolos de status em determinadas dinastias. Registros históricos, obras de arte e relatos de viajantes mostram que os cães já faziam parte do cotidiano chinês há muito tempo. 
Ao mesmo tempo, a relação da China com os cachorros também passou por transformações ao longo dos séculos. Enquanto algumas raças pequenas foram criadas para viver em palácios e fazer companhia à elite, outras surgiram em regiões rurais e montanhosas, desenvolvendo força, resistência e instinto protetor. O resultado é um grupo de cães bastante variado, com portes, pelagens e temperamentos diferentes.
A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da China!

1.Chowchow

O chow chow é uma das raças chinesas mais antigas e tem um temperamento reservado (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)
O chow chow é uma das raças chinesas mais antigas e tem um temperamento reservado Crédito: Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock
O chowchow é uma das raças chinesas mais antigas. Seu visual lembra o de um pequeno leão, graças à pelagem densa e abundante ao redor do pescoço, que forma uma espécie de juba. É um cão de porte médio a grande, de corpo robusto, orelhas pequenas e uma característica muito marcante: a língua azul-escura, algo raro entre os cães.Registros históricos indicam que a raça tem raízes muito antigas na China, onde foi usada como cão de guarda, caça e companhia.No convívio com a família, ochowchowcostuma ser reservado, independente e bastante fiel.

2.Sharpei

O shar pei é um cão vigilante e famoso pelas dobrinhas pelo corpo (Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)
O shar pei é um cão vigilante e famoso pelas dobrinhas pelo corpo Crédito: Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock
O sharpei é famoso pelas dobrinhas espalhadas pelo corpo, sobretudo quando ainda é filhote. Originário do sul da China, esse cão de porte médio tem corpo forte, focinho largo, orelhas pequenas e triangulares e pelagem curta e áspera ao toque. Assim como ochowchow, também pode apresentar língua azulada ou azul-preta. Historicamente,eleajudava na guarda de propriedades, na proteção do lar e até em atividades de caça e pastoreio. Apesar da aparência enrugada e “fofa”, costuma ser um cão vigilante, leal e relativamente reservado.

3. Pequinês

Carinhoso, o pequinês foi criado como cão de companhia dentro dos palácios imperiais (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
Carinhoso, o pequinês foi criado como cão de companhia dentro dos palácios imperiais Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock
O  pequinês é uma das raças mais associadas à realeza chinesa. Pequeno no tamanho, mas enorme na personalidade, ele foi criado como cão de companhia dentro dos palácios imperiais, especialmente em torno de Pequim. Seu corpo é compacto e baixo, a cabeça é larga, o focinho é curto e a pelagem é longa e abundante. A juba ao redor do pescoço reforça a semelhança com um pequeno leão, algo valorizado na cultura chinesa tradicional. Na convivência, costuma ser carinhoso com a família, mas também muito seguro de si. 

4. Shihtzu

Oshihtzué um dos cães de companhia mais populares do mundo e costuma ser sociável (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)
Oshihtzué um dos cães de companhia mais populares do mundo e costuma ser sociável Crédito: Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock
O shihtzu é um dos cães de companhia mais populares do mundo e tem uma história ligada à cultura chinesa e tibetana. A raça foi associada à corte imperial chinesa e se tornou um símbolo de elegância, afeto e vida palaciana. Pequenoe muito peludo,eletem focinho curto, olhos grandes e expressivos e uma pelagem longa, sedosa e abundante. Seu nome está ligado à palavra chinesa para “leão”, justamente porque esses cães foram desenvolvidos para lembrar os leões representados na arte oriental.Em termos de comportamento, costuma ser sociável, dócil e bastante apegado à família.

5.Pug

O pug chama a atenção pela aparência inconfundível e pelo temperamento brincalhão e afetuoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O pug chama a atenção pela aparência inconfundível e pelo temperamento brincalhão e afetuoso Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O pug é outra raça de origem chinesa que conquistou o mundo com sua aparência inconfundível. Pequeno, de corpo compacto e musculoso, ele tem focinho achatado, olhos grandes, testa enrugada e cauda enrolada sobre o dorso. Há indícios de que os ancestrais dele já eram criados há muitos séculos na China, onde teriam convivido com nobres e figuras importantes. O temperamento costuma ser um dos seus maiores atrativos: em geral, ele é brincalhão, afetuoso, divertido e muito voltado para a convivência com a família. 

6. Cão decrista chinês

O cão de crista chinês é uma das raças mais curiosas visualmente e costuma ser um cachorro afetuoso (Imagem: Anna_Bondarenko | Shutterstock)
O cão de crista chinês é uma das raças mais curiosas visualmente e costuma ser um cachorro afetuoso Crédito: Imagem: Anna_Bondarenko | Shutterstock
Ocão de crista chinêsé uma das raças mais curiosas visualmente entre as associadas à China. Ele existe em duas variedades: a hairless , quase sem pelos no corpo, com tufos na cabeça, patas e cauda; e a powderpuff , com pelagem longa e macia cobrindo o corpo todo. É um cão pequeno, leve e delicado, com corpo fino, patas longas e aparência bastante elegante. Embora haja debate sobre a origem exata da raça, ela ficou fortemente ligada à China por sua presença histórica em rotas comerciais e navios, além de ter sido amplamente difundida com esse nome.Na prática,elecostuma ser um cachorro sensível, afetuoso e muito ligado ao tutor.

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