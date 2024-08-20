Homem é preso com fuzil, rifle e até mira laser em casa em Alfredo Chaves

Fuzil, rifle e até mira laser são apreendidos em Alfredo Chaves Crédito: Polícia Militar

Uma operação das polícias Militar e Civil resultou na apreensão de fuzil, rifle, pistola 9 milímetros, munições, luneta, silenciador e até uma mira laser em uma casa no bairro Cachoeirinha, em Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (19). O dono do imóvel acabou preso.

A ação aconteceu em cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local. Parte dos materiais foi encontrada em cima de um armário e outros objetos estavam em um cofre. Além de vários carregadores, havia um tripé com mira laser holográfica. Uma moto também foi apreendida, com restrição de furto/roubo.

“As investigações iniciaram quando o indivíduo, que é proprietário da residência, fez ameaças em um grupo de WhatsApp e as vítimas procuraram a delegacia apresentando as conversas e fotos de armas de fogo postadas. Após a instauração de inquérito, representamos pela busca e apreensão domiciliar, cumprida nesta data. Nos chamou atenção o forte poder bélico das armas apreendidas, incluindo um fuzil calibre 556 e uma pistola calibre 9 milímetros”, explicou o titular da Delegacia de Alfredo Chaves, delegado Vitor Alano.