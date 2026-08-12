Homem é preso após tentar fugir e ameaçar policiais em Vitória

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar fugir e ameaçar policiais militares no bairro Itararé, em Vitória, na terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Resende Rolim estava com outros suspeitos no local conhecido como Beco do Caju, ou Escadaria do Caju, quando o grupo percebeu a aproximação dos agentes.





De acordo com a PM, os suspeitos começaram a correr ao avistarem a equipe e alguns deles chegaram a atirar contra os policiais. Durante a fuga, Gustavo se feriu ao pular um obstáculo e teria descartado uma arma. Um policial militar também sofreu uma lesão no joelho durante a ocorrência.





Após ser alcançado, Gustavo teria ameaçado os militares, afirmando que, “na próxima vez, iria atirar para matar a equipe policial”, segundo a PM.





O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse e porte de arma de fogo, além de resistência, e encaminhado ao sistema prisional.





(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)