Homem é morto a tiros em escadaria do Bairro da Penha em Vitória

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em uma escadaria no Bairro da Penha, em Vitória, na noite de segunda-feira (18). Segundo a Polícia Militar, equipes que estavam presentes no Destacamento Policial Militar (DPM) do bairro ouviram disparos de arma de fogo na região.
Foi solicitado apoio e os militares seguiram em patrulhamento para averiguar a situação e localizaram o homem caído em uma escadaria. No local, ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.
A Polícia Civil explicou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.