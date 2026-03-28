Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Cariacica

Um homem foi encontrado morto com ferimentos no rosto e na cabeça na Rua Amélia Siqueira, no bairro Flexal I, em Cariacica , na manhã deste sábado (28). Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Carlos Silvio da Cruz, de 58 anos, e o corpo foi localizado por volta das 7h.

A causa da morte ainda é desconhecida. A princípio, a suspeita era de mal súbito, já que o homem tinha a saúde fragilizada. No entanto, as lesões levantaram dúvidas sobre o que teria acontecido. Familiares que estiveram no local informaram que Carlos morava no bairro Nova Canaã e não tinha o costume de passar pela região onde foi encontrado. Como ele estava sem celular, a suspeita é de que possa ter sido vítima de agressão durante um assalto, caído e batido a cabeça.