Homem é encontrado morto após afundar em represa de Ponto Belo

A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realizou buscas na represa na tarde de terça-feira (13), mas não conseguiu localizar o homem. Na manhã desta quarta-feira (14), os militares retornaram ao local e acharam a vítima por volta das 9h30. O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.