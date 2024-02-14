Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Menino de 2 anos morre afogado em represa na zona rural de Vila Pavão

Enrico Campim de Melo havia saído de casa para brincar no terreiro, quando desapareceu; ele foi encontrado por um vizinho, já sem vida, dentro da represa que fica aos fundos da residência onde a família mora

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 10:49

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

14 fev 2024 às 10:49
Enrico Campim de Melo, de apenas 2 anos, morreu afogado em uma represa em Vila Pavão
Enrico Campim de Melo, de apenas 2 anos, morreu afogado em uma represa em Vila Pavão Crédito: Acervo pessoal
Um menino de apenas 2 anos morreu afogado em uma represa localizada no Córrego Jacutinga, na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste capixaba, na tarde de terça-feira (13). Enrico Campim de Melo havia saído de casa para brincar no terreiro, como de costume, quando desapareceu.
Ao perceberem a ausência da criança, os pais de Enrico, com a ajuda de vizinhos, começaram a procurá-lo. O menino foi encontrado horas depois por um vizinho, já sem vida, dentro da represa que fica aos fundos da residência onde a família mora.
A reportagem teve acesso a áudios em que a mãe de Enrico, Vanderni Rizzo, narra o acontecimento. "Eu estava em casa e ele [Enrico] tinha o costume de brincar no terreiro. Ele saiu para brincar, como todos os dias. Em certo momento, fui lá fora procurar por ele. Procurei no terreiro, na lavoura, e não achei [...]. Por volta das 14h, meu vizinho olhou na água e achou ele no fundo da represa", disse a mãe do menino. 
O corpo de Enrico foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Veja Também

Frente fria avança e tempo pode ficar chuvoso até domingo no ES

PM usa bomba e bala de borracha pelo 2º dia após blocos no Centro de Vitória

Casos de Covid-19 voltam a crescer após período de férias no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Pavão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados