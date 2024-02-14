Menino de 2 anos morre afogado em represa na zona rural de Vila Pavão

Enrico Campim de Melo, de apenas 2 anos, morreu afogado em uma represa em Vila Pavão Crédito: Acervo pessoal

Um menino de apenas 2 anos morreu afogado em uma represa localizada no Córrego Jacutinga, na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste capixaba, na tarde de terça-feira (13). Enrico Campim de Melo havia saído de casa para brincar no terreiro, como de costume, quando desapareceu.

Ao perceberem a ausência da criança, os pais de Enrico, com a ajuda de vizinhos, começaram a procurá-lo. O menino foi encontrado horas depois por um vizinho, já sem vida, dentro da represa que fica aos fundos da residência onde a família mora.

A reportagem teve acesso a áudios em que a mãe de Enrico, Vanderni Rizzo, narra o acontecimento. "Eu estava em casa e ele [Enrico] tinha o costume de brincar no terreiro. Ele saiu para brincar, como todos os dias. Em certo momento, fui lá fora procurar por ele. Procurei no terreiro, na lavoura, e não achei [...]. Por volta das 14h, meu vizinho olhou na água e achou ele no fundo da represa", disse a mãe do menino.